Norvegia ia măsuri pentru a prelungi durata de viață a celui mai important zăcământ petrolier din Europa



Norvegia avansează cu următoarea fază de dezvoltare la Johan Sverdrup, un proiect conceput pentru a ajuta la menținerea producției la câmpul petrolier care a devenit una dintre cele mai importante surse de aprovizionare cu țiței din Europa.

Potrivit Equinor, compania energetică de stat a Norvegiei, noile descoperiri în zona Johan Sverdrup au pus bazele pentru Faza 4 a giganticului câmp din Marea Nordului. Estimările preliminare indică resurse de aproximativ 20 de milioane de barili de petrol și aproximativ 30 de milioane de barili echivalent petrol, producția fiind așteptată să înceapă în 2029.

Cantitățile sunt modeste în comparație cu rezervele pe care le deține zăcământul principal. Cu toate acestea, importanța proiectului este mai mare decât doar suplimentul de producție în sine.

Cu o producție de aproximativ 755.000 barili pe zi, Johan Sverdrup contează pentru aproximativ o treime din totalul producției de țiței a Norvegiei și se numără printre cele mai mari zăcăminte petroliere din Europa. De la punerea sa în producție în 2019, perimetrul a devenit principala bază a exporturilor norvegiene și o sursă din ce în ce mai importantă de aprovizionare pentru rafinăriile europene.

Importanța zăcământului a crescut în ultimii ani

Europa și-a remodelat o bună parte din sistemul energetic în ultimii patru ani în urma pierderii unor surse importante de aprovizionare din Rusia. Deși o mare parte a discuțiilor s-a concentrat pe gaze naturale, țițeiul rămâne esențial pentru transport, rafinare, petrochimie și activitatea industrială pe întreg continentul.

În același timp, producția de petrol din mai multe zăcăminte europene, ajunse la maturitate, continuă să scadă, sporind importanța surselor sigure de aprovizionare din afara cartelului OPEC.

Norvegia a devenit unul dintre cei mai fiabili furnizori de energie ai continentului, iar Johan Sverdrup este, fără îndoială, cel mai important atu din spatele acestei poziții.

Prin urmare, Faza 4 nu se referă în primul rând la adăugarea a 30 de milioane de barili de echivalent petrol pe piață.

Este vorba despre încetinirea declinului natural al producției unui zăcământ care deja furnizează sute de mii de barili în fiecare zi. Pentru super-zăcămintele mature, menținerea producției poate fi la fel de importantă ca descoperirea de noi resurse.

Proiectul evidențiază, de asemenea, o tendință mai amplă care apare pe platforma continentală norvegiană.

Se așteaptă ca creșterea producției viitoare să provină din ce în ce mai mult din îmbunătățirea ratelor de recuperare și foraje de refacere, mai degrabă decât din descoperirea unor zăcăminte gigantice complet noi. Operatorii se concentrează pe extragerea unor cantități sporite din infrastructura existentă, extinderea duratei de viață a zăcămintelor și maximizarea recuperării din rezervoarele deja aflate în producție.

În acest sens, Johan Sverdrup Faza 4 reprezintă mai mult decât un alt proiect de dezvoltare a zăcămintelor. Face parte dintr-un efort mai amplu de a păstra una dintre cele mai importante surse de aprovizionare fiabilă cu petrol din Europa, într-un moment în care securitatea energetică rămâne o prioritate pe agenda politică și economică.

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