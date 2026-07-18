Nokian Tyres: Fabrica din Oradea produce peste așteptări și va depăși 2 milioane de anvelope în 2026

Fabrica de anvelope a producătorului finlandez Nokian Tyres de la Oradea va produce peste 2 milioane de anvelope în 2026, peste planul inițial al companiei, iar rezultatele financiare ale unității sunt deja mai bune decât estimările făcute în urmă cu șase luni, a declarat președintele și directorul general al Nokian Tyres, Paolo Pompei, în cadrul unei teleconferințe cu analiștii, potrivit datelor Investing.com.

„Fabrica, așa cum am spus, avansează peste plan în ceea ce privește volumele. Suntem încă în faza de creștere a producției, deci nu vorbim despre o fabrică care a atins deja capacitatea maximă. În acest moment, consumă bani, dar, desigur, începe să livreze un nivel foarte bun al costurilor și suntem foarte mulțumiți de evoluția de până acum”, a declarat Paolo Pompei, răspunzând unei întrebări adresate de Miika Ihamäki, analist la DNB Carnegie.

„Nu dezvăluim marja pe fabrică, după cum puteți înțelege. Singurul lucru pe care îl pot spune este că suntem în faza de creștere a producției. Suntem peste plan în ceea ce privește această etapă, astfel că fabrica livrează un profit mai bun, sau rezultate mai bune, decât ne așteptam în urmă cu șase luni”, a adăugat directorul general al Nokian Tyres.

Întrebat de analiști despre contribuția concretă a fabricii din România la rezultatele din trimestrul al doilea și despre perspectiva pentru 2026, Pompei a subliniat că Nokian Tyres nu oferă date privind profitabilitatea individuală a fabricii, însă a indicat că evoluția este peste așteptările inițiale.

„România va produce, în acest moment, peste 2 milioane de unități. Evident, România evoluează mai bine decât planul nostru. Suntem foarte mulțumiți de această evoluție, susținută de faptul că vindem mai mult în Europa Centrală”, a spus Paolo Pompei, răspunzând unei întrebări a analistului Thomas Besson, de la Kepler Cheuvreux.

Potrivit conducerii Nokian Tyres, producția din România a crescut de peste două ori față de anul precedent. „Anul trecut am comunicat că produceam peste un milion de anvelope, iar acum comunicăm că vom produce peste 2 milioane de anvelope în acest an în România. Am mai mult decât dublat producția”, a declarat Pompei.

România, parte din planul de creștere până în 2029

Conducerea Nokian Tyres a indicat că fabrica din România va avea un rol important în atingerea obiectivului de venituri de 1,8-2 miliarde de euro până în 2029. Potrivit lui Paolo Pompei, compania consideră că poate atinge acest nivel de venituri folosind capacitatea de producție deja implementată, inclusiv fabricile din România și Dayton, precum și prin unele îmbunătățiri ale capacității de la Nokia, în Finlanda.

„Când ne uităm la perspectiva noastră privind vânzările, de 1,8-2 miliarde de euro până în 2029, evidențiem faptul că putem atinge acest nivel de vânzări cu capacitatea existentă și implementată, inclusiv România și Dayton, precum și cu unele îmbunătățiri la Nokia”, a spus Pompei.

El a precizat că, pentru atingerea obiectivului de venituri, creșterea va veni atât din România, cât și din dezvoltarea activității în America de Nord și din creșterea vânzărilor în țările nordice.

„În acel moment vom avea, probabil, o utilizare aproape completă a capacității la nivel global”, a declarat CEO-ul Nokian Tyres.

Compania și-a menținut neschimbate estimările pentru întregul an 2026 și se așteaptă ca profitul operațional al segmentelor să reprezinte între 8% și 10% din vânzările nete. Conducerea avertizează însă că evoluția pieței rămâne dificil de anticipat, în timp ce costurile materiilor prime sunt estimate să crească spre sfârșitul trimestrului al treilea și în trimestrul al patrulea.

Nokian Tyres a precizat că va încerca să compenseze presiunea costurilor prin măsuri de preț, în timp ce compania continuă să urmărească îmbunătățirea eficienței operaționale și creșterea producției în noua sa rețea industrială.

Fabrica din Oradea, investiție de 650 milioane de euro

Fabrica din Oradea a fost inaugurată în septembrie 2024, în urma unei investiții totale de aproximativ 650 de milioane de euro. Prima anvelopă a fost produsă în iulie 2024, iar livrările comerciale către clienții din Europa Centrală au început în martie 2025.

Unitatea este proiectată pentru o capacitate anuală de până la 6 milioane de anvelope și este destinată în principal producției de anvelope pentru autoturisme. Compania estimează că fabrica va ajunge la capacitate maximă în 2027 și va avea aproximativ 500 de angajați.

Nokian Tyres prezintă unitatea de la Oradea drept prima fabrică de anvelope la scară industrială din lume proiectată să funcționeze cu emisii zero de CO2 provenite din utilizarea energiei. Fabrica utilizează energie electrică din surse regenerabile și nu folosește combustibili fosili pentru producție.

Investiția din România este una strategică pentru grupul finlandez, după ieșirea Nokian Tyres de pe piața rusă și pierderea capacității de producție de acolo la sfârșitul anului 2022. Noua rețea de producție a companiei se bazează în principal pe fabricile din România, Finlanda și Statele Unite.

Ajutor de stat de 99,5 milioane de euro

Proiectul fabricii de la Oradea a beneficiat de sprijin financiar din partea statului român. În august 2024, Comisia Europeană a aprobat o măsură de ajutor de stat în valoare de 99,5 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 495,2 milioane de lei, pentru susținerea construirii fabricii de anvelope cu emisii zero de CO2.

Fabrica a fost selectată de Nokian Tyres după evaluarea a peste 40 de amplasamente din Europa. Printre criteriile luate în calcul s-au numărat disponibilitatea forței de muncă, avantajele logistice și apropierea de piețele din Europa Centrală.

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