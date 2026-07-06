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Europa & Lumea

Obligativitatea noilor sisteme de siguranță pentru mașinile din UE intră în vigoare marți, 7 iulie. Prevederile

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De Iulian Soare

6 iulie, 2026

Regulamentul european care impune sisteme de siguranță suplimentare pentru toate vehiculele noi înmatriculate (GSR 2) intră în vigoare marți, 7 iulie. Acesta pune accentul pe prevenirea accidentelor, monitorizarea șoferului și colectarea datelor despre incident.

Noile reglementări se aplică doar mașinilor noi și neînmatriculate, nu și celor aflate deja în circulație, iar scopul lor este diminuarea numărului de accidente și a victimelor acestora.

Modelele care nu sunt echipate cu aceste sisteme nu vor mai putea fi înmatriculate.


Cele mai importante sisteme obligatorii se numără:

  • Pregătire pentru alcooltest: Mașinile trebuie să aibă o interfață standardizată pentru montarea unui dispozitiv de blocare a pornirii în caz de ebrietate (Alcolock).

  • Cutia neagră (EDR): Un dispozitiv care înregistrează datele tehnice esențiale cu câteva secunde înainte și în timpul unui accident (viteza, frânarea, starea sistemelor).

  • Asistență inteligentă pentru viteză: Un sistem care citește indicatoarele rutiere și avertizează vizual/acustic șoferul dacă depășește limita de viteză.

  • Detectarea oboselii și a distracției șoferului: Tehnologii care monitorizează mișcările ochilor și comportamentul la volan pentru a preveni accidentele cauzate de somnolență sau neatenție.

  • Frânare automată de urgență: Sisteme avansate capabile să detecteze vehicule, pietoni și bicicliști, acționând frânele dacă șoferul nu intervine la timp.

  • Avertizare la frânarea bruscă (stopurile intermitente): Stopurile din spate încep să clipească rapid pentru a alerta șoferii din spate în cazul unei decelerări bruște.

(Citește și: Comisia cere României și Franței să transpună corect normele privind siguranţa infrastructurii rutiere)

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