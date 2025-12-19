Noile programe școlare pentru liceu au fost aprobate – reforma curriculară intră în vigoare din 2026 – Modificări

Ministerul Educației și Cercetării a aprobat vineri noile programe școlare pentru învățământul liceal, marcând o reformă curriculară semnificativă, prima după aproape două decenii, potrivit ministrului Daniel David (foto).

Ordinul de aprobare stabilește cadrul pentru disciplinele din trunchiul comun și disciplinele de profil, precum și structura planurilor-cadru pe filiere și specializări. Noile programe vor fi aplicate progresiv, începând cu clasa a IX-a, în anul școlar 2026–2027.

Programul de implementare a reformei a inclus consultări publice extinse, desfășurate între 24 noiembrie și 12 decembrie 2025, precum și dezbateri cu experți din domeniul educației și reprezentanți ai profesorilor. Potrivit Ministerului Educației, peste 1.500 de specialiști au contribuit la elaborarea curriculumului, care include 87 de anexe distincte pentru toate disciplinele liceale.

Un element central al noilor programe este orientarea către competențe, punând accent pe aplicabilitatea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților practice ale elevilor. Programele nu mai se concentrează exclusiv pe memorarea de informații, ci urmăresc consolidarea competențelor fundamentale și dezvoltarea gândirii critice, a capacității de analiză și a abilităților digitale. Ministerul Educației subliniază că, pentru prima dată, 25% din timpul alocat orelor va fi destinat activităților educațional-remediale, care vor sprijini elevii în consolidarea competențelor și reducerea fenomenului de analfabetism funcțional.

În clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, elevii vor avea un număr mai redus de materii obligatorii

Structura planurilor-cadru a fost adaptată pentru a oferi mai multă claritate și flexibilitate în funcție de filiere și profiluri. În clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, elevii vor avea un număr mai redus de materii obligatorii, în paralel cu creșterea ponderii disciplinelor de specializare. Această reorganizare are scopul de a crește relevanța conținuturilor pentru parcursul academic și profesional al elevilor, oferind totodată posibilitatea personalizării în funcție de aptitudini și interese, susține ministerul.

Disciplinele din trunchiul comun – precum limba și literatura română, matematică, științe, limbi străine – și disciplinele de profil – precum informatică, istorie, biologie și chimie – au fost revizuite pentru a reflecta tendințele educaționale moderne și cerințele competențelor secolului XXI. În cazul disciplinei Limba și literatura română, programul final va include propunerile din consultările publice, urmând ca acestea să fie integrate înainte de implementarea efectivă a curriculumului.

Programele pentru clasele a X-a până la a XII-a vor fi finalizate până la sfârșitul lunii ianuarie 2026

Ministerul Educației a anunțat că programele pentru clasele a X-a până la a XII-a vor fi finalizate până la sfârșitul lunii ianuarie 2026, iar manualele aferente și standardele de evaluare vor fi elaborate concomitent. În paralel, cadrele didactice vor participa la sesiuni de formare profesională pentru a se familiariza cu noile metode de predare, cu accent pe didactica centrată pe competențe, metode interactive și instrumente digitale.

Aplicarea noilor programe va fi progresivă, începând cu clasa a IX-a în anul școlar 2026–2027, urmând ca, pe măsură ce clasele anterioare avansează, să fie implementate și programele pentru clasele superioare. Această etapizare are ca scop facilitarea tranziției și adaptarea profesorilor și elevilor la noile standarde educaționale.

Conform declarațiilor oficiale, reforma curriculară are ca obiectiv principal adaptarea învățământului liceal la cerințele contemporane, reducerea decalajelor educaționale și dezvoltarea competențelor-cheie ale elevilor. Prin această reformă, elevii vor dobândi abilități necesare pentru continuarea studiilor universitare, integrarea pe piața muncii și participarea activă în societatea modernă.

