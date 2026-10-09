Noile date INS arată schimbarea structura creșterii economice din S1: investiții mai mari, export net pe plus și consum în recul

A doua variantă provizorie a PIB-ului din trimestrul al doilea al acestui an indică o contracție anuală ceva mai mică decât în estimările anterioare, însă revizuirile cele mai importante vizează structura creșterii economice: investițiile au fost recalculate în sus, exportul net a trecut pe contribuție pozitivă, iar construcțiile au avut o performanță mai bună decât se estima. Consumul gospodăriilor a rămas însă în scădere, iar modificările aduse seriilor istorice schimbă inclusiv imaginea evoluției economiei din 2025 și începutul lui 2026.

Economia României a stagnat în trimestrul al doilea din 2026 față de trimestrul precedent, potrivit celei de-a doua variante provizorii publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, PIB-ul a scăzut cu 1,9% pe seria ajustată sezonier, față de 2% în estimarea anterioară, și cu 0,2% pe seria brută, față de 0,4% anterior.

Și evoluția din primul semestru a fost recalculată. Scăderea PIB față de aceeași perioadă din 2025 este acum de 0,6% pe seria brută, comparativ cu 0,8% în estimarea din august. Pe seria ajustată sezonier, contracția rămâne de 1,6%.

Revizuirea în sus este vizibilă și la nivelul PIB-ului nominal. Pentru trimestrul al doilea, valoarea pe seria brută a fost modificată de la 494,4 miliarde de lei la 501,1 miliarde de lei. Pe seria ajustată sezonier, PIB-ul nominal a fost recalculat de la 521,1 miliarde de lei la 529,7 miliarde de lei. Pentru primul semestru, PIB-ul nominal ajustat sezonier a urcat de la 1.023 de miliarde de lei la 1.035,7 miliarde de lei.

Investițiile cresc mai mult decât în prima estimare. Contribuția stocurilor rămâne negativă

Noile date indică și o redistribuire importantă a contribuțiilor componentelor PIB. Cea mai importantă modificare din perspectiva formării PIB privește investițiile, al căror volum a fost revizuit de la o creștere anuală de 16,5% la una de 19,9%.

Contribuția investițiilor la dinamica PIB a fost recalculată în sus, de la 4,1 la 4,3 puncte procentuale. În același timp, ponderea lor în PIB a fost revizuită în jos, de la 28,7% la 25,6%.

Diferența dintre evoluția volumului și ponderea în PIB reflectă indicatori diferiți: primul măsoară dinamica reală a investițiilor față de anul anterior, în timp ce al doilea arată raportul lor în structura produsului intern brut.

În contrast cu revizuirea investițiilor, datele privind variația stocurilor au fost modificate într-un sens mai puțin favorabil. Ponderea stocurilor în PIB a crescut de la 0,9% la 5,2%, în timp ce contribuția lor la dinamica anuală a economiei s-a deteriorat, de la minus 2 la minus 2,6 puncte procentuale.

Stocurile reflectă modificările cantităților de produse și materiale păstrate de companii și incluse în calculul PIB. Revizuirea lor are, prin urmare, un impact important asupra imaginii statistice a economiei, chiar dacă nu se traduce automat într-o schimbare echivalentă a activității economice curente.

Exportul net, calculat ca diferență între exporturi și importuri, a trecut de la o contribuție negativă de 0,5 puncte procentuale la una pozitivă de 0,3 puncte procentuale.

Exporturile au crescut în volum cu 4% față de trimestrul al doilea din 2025, în timp ce importurile au avansat cu 3%. Diferența dintre cele două ritmuri a îmbunătățit contribuția comerțului exterior la dinamica economică.

Totodată, contribuția consumului final efectiv total a fost revizuită în jos, de la 2 puncte la 2,2 puncte procentuale.

Construcțiile, mai dinamice. Imobiliarele, revizuite în jos

Construcțiile apar, de asemenea, cu o contribuție mai mare la evoluția economiei. Contribuția sectorului la dinamica PIB a fost revizuită de la 0,9 la 1,2 puncte procentuale, iar volumul activității a ajuns la 115,4% din nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

În schimb, activitățile imobiliare au fost recalculate în jos. Volumul acestora a fost revizuit de la 93,2% la 91,7% din nivelul anului anterior, iar contribuția negativă la PIB s-a accentuat de la minus 0,5 la minus 0,7 puncte procentuale.

Și industria a fost revizuită ușor în sus: volumul activității a fost recalculat de la 95,8% la 96,1% din nivelul din trimestrul al doilea din 2025. În comerț, transporturi și HoReCa, indicatorul a crescut de la 95,5% la 95,7%.

Ambele sectoare rămân însă sub nivelul din anul anterior, astfel încât revizuirile nu schimbă semnul evoluției lor anuale.

Impozitele nete pe produs au fost, în schimb, revizuite în jos, de la un nivel de 105,3% la 104,4% din cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Creșterea PIB din 2025, revizuită de la 0,7% la 0,8%

Datele semidefinitive publicate în paralel arată că economia României a crescut cu 0,8% în 2025, față de 0,7% în varianta provizorie.

PIB-ul nominal a fost recalculat la 1.929,9 miliarde de lei, cu 13,5 miliarde de lei peste valoarea estimată anterior. Deflatorul PIB a fost revizuit de la 108,2% la 108,4%.

Mai însemnate sunt însă modificările de structură în privința surselor de creștere economică.

Contribuția construcțiilor la creșterea PIB a fost revizuită de la 0,5 la 0,7 puncte procentuale. Ponderea variației stocurilor în PIB a urcat de la 0,3% la 2,3%, în timp ce contribuția acestora la creșterea economică a fost recalculată la 0,4 puncte procentuale, față de 0,5 puncte în varianta inițială.

Au fost modificate și datele privind consumul administrației publice. Volumul consumului individual al statului a fost revizuit de la 101% la 93,9% din nivelul anului anterior, în timp ce consumul colectiv a fost recalculat de la 94,6% la 100,8%. Efectul net al acestor modificări asupra rezultatului agregat este redus.

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