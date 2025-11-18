cursdeguvernare

marți

18 noiembrie, 2025

Stiri

Noile CA ale TVR și Radiodifuziunii, votate de Parlament; numirile din partea Guvernului: Adriana Săftoiu la TVR și Ioana Dogioiu la SRR

De Vladimir Ionescu

18 noiembrie, 2025

Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului a votat, marţi, noile Consilii de Administraţie ale Televiziunii Publice și Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR).

AUR a refuzat să participe la vot şi a părăsit sala de plen.
Votul a fost secret cu bile, iar mandatele au o durată de patru ani.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, membru în CA al Radioului Public

Lista pentru SRR a fost votată cu 249 de voturi „pentru”  şi patru „împotrivă”.


Propunerea noului CA pentru conducerea SRR este Robert Schwartz, susținut de USR. Nominalizarea urmează a fi validată de Parlament.

Membrii titulari:

  • Ruxandra Ileana Săraru (titular), Radu-Bogdan Herjeu (titular) şi Alexandru Ioan Şerbănescu (titular) – din partea PSD; 

  • Maria Muntean (titular) şi Maria Lăcrămioara Nicolescu (supleant) – din partea AUR;

  • Vlad Mircea Pufu (titular) şi Alexandra Bogdan (supleant) – din partea PNL; 

  • Robert Cristian Schwartz (titular), Alexandra Coliban (titular) şi Cristian-Gabriel Seidler (supleant) – propuşi de USR; 

  • Annamaria Bodoczi (titular) şi Katalin Demeter (supleant) – din partea UDMR;

  • Dragos-Gabriel Pătlăgeanu (titular) şi Camelia-Tatiana Ilie (supleant) – din partea preşedintelui României;

  • Nadina-Ioana Dogioiu (titular) şi Daniela-Elena Sălbatecu (supleant) – din partea Guvernului;

  • Marius-Dorian Tănase (titular), Nicoleta-Viorica Balaci (titular), Mihai-Ioan Miclăus (supleant) şi Laurenţiu-Marius Olteanu (supleant) – din partea salariaţilor SRR;

  • Ruxandra Georgeta Gheorghe (titular) şi Mirela Antoanela Petrescu (supleant) – din partea minorităţilor.

Ioana Dogioiu, contestată de ONG-uri

Asociațiile ActiveWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) s-au opus numirii Ioanei Ene Dogioiu, exprimând îngrijorări legate de independența editorială și de potențiale conflicte de interes, contestatarii considerând că ea nu poate fi un garant al neutralității în radioul public.

Un reprezentant al Guvernului nu ar trebui să dețină o poziție în conducerea radioului public care necesită neutralitate editorială, iar această situație este văzută ca o ingerință politică în independența instituției, explică ONG-urile.

În opinia Guvernului nu există niciun risc al cumulului de funcții în cazul Dogioiu, întrucât Radioul Public nu este o societate comercială, ci un serviciu public.

Adriana Săftoiu, propunerea PNL la conducerea TVR

Adriana Săftoiu a fost propusă de PNL pentru șefia TVR, în cadrul ședinței CA desfășurate marți seara.


Membrii titulari ai CA-ului Televiziunii Publice sunt:

  • Loredana Corchiş (titular), Stelian Bărăgan (titular) şi Nicoleta Amalia Matei (titular) – propuşi de PSD

  • Monica Simona Ghiurco (titular) şi Rafael Udrişte (supleant) – propuşi de AUR

  • Radu Carp (titular), Cristina-Ancuţa Pocora (titular) şi, respectiv, Daniela Sava (supleant) şi Gheorghe Croitoru (supleant) – propuşi de PNL

  • Catrinel Trofin (titular) şi Cătălin Ghiţă (supleant) – propuşi de USR

  • Anderco Aliz-Timea (titular) şi Kis Timea (supleant) – propuse de UDMR

  • Cristiana-Narcisa Manciu (titular) şi Bogdan-Alexandru Cuza (supleant) – propuşi din partea preşedintelui României

  • Ana Adriana Săftoiu (titular) şi Mariana Luca (supleant) – propuşi din partea Guvernului

  • Emanuel Sorin Torică (titular) şi Cristinel Godinac (titular), Gabriela Luminiţa Iordănescu (supleant) şi Alina Amza (supleant) – propuşi din partea personalului angajat al Societăţii Române de Televiziune

  • Borislav Velimirovici (titular) şi Gjorgji Ivanovski (supleant) – propuşi din partea grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.

