Noiembrie a fost a patra lună consecutivă de scădere a consumului – Frână puternică în 2025 – Declinul va continua și în 2026

Vânzările cu amănuntul au crescut marginal în noiembrie 2025, cu doar +0,1% față de octombrie, în ciuda campaniei ofertelor de Black Friday din această lună. Comparativ cu aceeași lună din 2024, în noiembrie, vânzările cu amănuntul au scăzut cu -4%.

Pentru întregul an 2025, analiștii de la Erste Bank anticipează o încetinire a consumului din gospodăriile populației până la o creștere de +0,8%, copmarativ cu +8,6% în 2024, an electoral.

Consumul populației va rămâne probabil la un nivel redus și în prima jumătate a anului 2026, deoarece evoluția salariilor reale este așteptată să rămână în domenioul negativ. „Indiferent de situație, am putea observa o oarecare îmbunătățire în a doua jumătate a anului, iar creșterea vânzărilor cu amănuntul este așteptată să accelereze ușor în 2026”, spun analiștii BCR.

Vânzările de alimente au crescut ușor în noiembrie cu 0,5% (lună/lună) și au scăzut cu -5,1% (an/an), în timp ce cifra de afaceri pentru vânzările de produse nealimentare a scăzut cu -0,3% (lună/lună) și -3,3% față de aceeași lună din 2024. Vânzările de combustibili auto au fost de -0,1% (lună/lună) și +2,3% (an/an).

Încrederea consumatorilor a scăzut la -30,8 în decembrie față de -29,7 anterior și a rămas aproape de minimele istorice. Perspectivele economice viitoare sunt percepute într-o notă ușor optimistă dar nu suficient cât să compenseze situația financiară viitoare mai sumbră, situația financiară înrăutățită și intenția în scădere pentru achiziții importante. Consumatorii români rămân excesiv de pesimiști, cel mai probabil din cauza majorărilor de taxe din vara trecută și a inflației persistente.

Sentimentul economic din sectorul comerțului cu amănuntul s-a îmbunătățit în decembrie la -2%, de la -2,6% în noiembrie. Managerii au raportat o creștere a activității anterioare, perspective de afaceri mai promițătoare și o scădere a stocurilor.

Piața muncii dă semne de slăbiciune. Rata medie a șomajului a crescut la 6,0% în perioada ianuarie – noiembrie 2025, în creștere de la 5,5% pentru întregul an 2024. Creșterea salariilor reale a devenit negativă în a doua jumătate a anului, determinată de inflamarea inflației, și s-a situat la -5,0% în octombrie.

Indicatorul așteptărilor privind ocuparea forței de muncă a crescut la 100,5 în decembrie, de la 99,9 în luna precedentă, a doua valoare sub 100 de la COVID. Managerii din industria prelucrătoare și comerțul cu amănuntul au raportat intenții de angajare mai mari, în timp ce participanții la panel din construcții și servicii au raportat perspective de angajare mai scăzute. Temerile privind șomajul în următoarele douăsprezece luni în rândul consumatorilor au scăzut în decembrie, după ce au atins un nivel record în luna precedentă.

Economia zonei euro încheie 2025 cu o revenire ușoară a consumului

Vânzările cu amănuntul în noiembrie din zona euro au depășit așteptările, iar industria germană a continuat expansiunea, ceea ce poate însemna că blocul monetar a încheiat anul cu o mică creștere, conform datelor publicat vineri de Eurostat.

Economia zonei euro a crescut în 2025mai rapid decât majoritatea previziunilor, indicând faptul că firmele și consumatorii se adaptează bine la șocuri precum cutremurul comerțului global, dar rezistența nu se transformă într-un boom și majoritatea se așteaptă doar la o expansiune modestă în acest an.

„Principala concluzie a datelor publicate în ultimele zile este că economia zonei euro merge încet, cu o inflație într-un punct optim de aproximativ 2%”, arată Oxford Economics într-o notă către clienți.

Vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,2% față de luna noiembrie, puțin peste așteptările de 0,1%, dar creșterea de 2,3% față de anul precedent a fost cu mult peste previziunile de 1,6%, datorită unei revizuiri majore în sus a cifrelor din octombrie.

Comerțul cu amănuntul din Germania, cea mai mare economie a blocului comunitar, care încearcă să evite al treilea an de recesiune, a crescut mai lent decât media, dar Spania a continuat să înregistreze o creștere rapidă, iar Franța a fost, de asemenea, mult peste medie, arată datele Eurostat.

În timp ce economia germană rămâne în general stagnantă, datele industriale au oferit o licărire de speranță vineri.

Producția a crescut cu 0,8% față de luna precedentă, de două ori mai repede decât se aștepta, iar comenzile industriale au urcat cu 5,6% față de luna precedentă, impulsionate de comenzile la scară largă.

Revenirea industrială germană ar trebui să susțină în continuare încrederea, care este deja susținută de planurile guvernului de a crește cheltuielile pentru apărare și infrastructură.

„Stimulentul începe să funcționeze”, a declarat economistul Holger Schmieding de la Berenberg. „Mai multe cheltuieli guvernamentale vor reprezenta probabil direct aproximativ 0,4 puncte procentuale din creșterea (PIB-ului).”

