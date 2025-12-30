Noi tensiuni în Orientul Mijlociu. Coaliția condusă de Arabia Saudită anunță o „operațiune militară” în Yemen, împotriva separatiștilor susținuți de Emiratele Arabe Unite

Coaliția condusă de Arabia Saudită a anunțat marți o „operațiune militară” în Yemen, la câteva zile după ce Riadul a atenționat va susține guvernul yemenit în fața oricărei acțiuni armate a separatiștilor susținuți de Emiratele Arabe Unite.

„Coaliția le cere civililor să evacueze imediat portul din Mukalla”, a relatat presa saudită, precizând că această măsură este menită să protejeze populația „în timpul executării unei operațiuni militare”.

Arabia Saudită a declarat marţi că securitatea naţională este o linie roşie şi a susţinut apelul adresat forţelor Emiratelor Arabe Unite de a părăsi Yemenul în termen de 24 de ore, la scurt timp după un atac aerian asupra portului Mukalla.

Sâmbătă, coaliția a atenționat că va riposta la orice acțiune militară a separatiștilor în Yemen, îndemnându-i să se retragă pașnic din provinciile recent ocupate, scrie Agerpres. Aceste anunțuri intervin după lovituri asupra unor poziții ale separatiștilor, pe care aceștia le-au imputat vecinului saudit, aliat al guvernului yemenit.

Susținută de Emiratele Arabe Unite, mișcarea separatistă a Consiliului de Tranziție din Sud (STC) a ocupat în aceste ultime săptămâni vaste porțiuni de teritoriu în special în regiunea Hadramout, fără a întâmpina mare rezistență. Iar susținătorii săi cer restabilirea unui stat în sudul Yemenului, unde între 1967 și 1990 existase o Republică democrată și populară independentă.

În acest context tensionat, guvernul yemenit, recunoscut de comunitatea internațională, a cerut vineri coaliției militare să ia măsuri pentru a-l susține.

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a îndemnat la reținere, evitând totodată să ia partea Arabiei Saudite sau a Emiratelor Arabe Unite, doi parteneri-cheie ai Washingtonului.

Aceste noi tensiuni ar putea fragiliza și mai mult Yemenul, cea mai săracă țară din peninsula arabă, aflată în centrul unor rivalități regionale.

Un conflict a izbucnit în 2014 între, pe de o parte, guvern și aliații săi, printre care STC, și de cealaltă parte rebelii houthi pro-iranieni, conflict care a făcut sute de mii de morți, provocând una dintre cele mai grave crize umanitare din lume. Un armistițiu încheiat în 2022 este în linii mari respectat.

Coaliția condusă de Arabia Saudită, rivală a Iranului, a fost creată în 2015 pentru a susține guvernul yemenit.

