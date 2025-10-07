Majoritate PSD-AUR-SOS-UDMR, la votul din comisii pentru modificarea unor măsuri de austeritate propuse de guvern – liberalii invocă protocolul coaliției și amenință cu susținerea proiectului USR de reducere a numărului de parlamentari

Comisiile pentru muncă și sănătate ale Senatului au dat, marți, raport favorabil pentru cele două propuneri legislative inițiate de PSD privind eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veteranii și văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici, personalul monahal și, respectiv, pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului.

În Comisia pentru muncă, în favoarea proiectelor au votat reprezentanții PSD, AUR, SOS și UDMR, conform președintelui acestui structuri, social-liberalul Marius Humelnicu.

Pe lângă comisiile pentru muncă și sănătate, proiectele urmează să fie discutate și în Comisia pentru buget. Ulterior, vor intra în dezbaterea plenului Senatului, care este primul for sesizat.

Cele patru partide ar avea majoritatea necesară pentru ca proiectul să treacă prin Camera Deputaților, forul decizional.

La 8 septembrie, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat depunerea la Parlament a celor două proiecte, după ce plata CASS a fost introdusă pentru aceste categorii de persoane prin primul pachet de măsuri pentru care premierul și-a asumat răspunderea în Parlament și care a intrat în vigoare.

Președintele Comisiei pentru muncă, senatorul PSD Marius Humelnicu, a declarat că este normal ca aceste categorii să nu plătească CASS, deoarece sunt persoane vulnerabile care trebuie protejate.

”Nu e corect să spui că reducem cheltuielile bugetare și să luăm de la cei care au nevoie, mai ales dacă vorbim de mame, copii, de tot ceea ce înseamnă natalitatea. (…) Nu credem că intervine o discordanță în politica Guvernului. De ce? Pentru că, atunci când ne uităm pe sume – că toată lumea spune restricții financiar-bugetare, că nu putem – haideți să vedem o colectare mai bună, (…) să facem producție și să nu afectăm persoane vulnerabile. Cred că nu este vorba doar de PSD, ci de o strategie de țară și de ceea ce trebuie să facem. În Comisia de muncă, PNL și USR s-au abținut, gândindu-se doar la bani. Când vorbim de România, nu putem vorbi doar de bani, vorbim de industrie, economie și de persoane vulnerabile”, a precizat Humelnicu, după ședința Comisiei pentru muncă.

Premierul insistă pentru menținerea măsurilor, liberalii acuză PSD și UDMR de încălcarea protocolului coaliției

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat că PNL nu susține aceste proiecte și se va abține de la vot.

”PNL face parte dintr-o coaliție care are un protocol. Această problemă a fost rezolvată prin primul pachet, iar PNL va respecta ce s-a decis în coaliție. Deci nu votăm cele două proiecte, pentru că prioritatea este bugetul României și scăderea deficitului bugetar”, a spus Fenechiu, după ședința Comisiei pentru muncă.

Mihai Fifor: Dacă se confirmă că premierul Bolojan ordonă blocarea oricărei iniţiative PSD doar din orgoliu, nu mai vorbim despre un conflict politic, ci despre cinism în cea mai pură formă

Deputatul PSD Mihai Fifor a scris marţi pe Facebook că premierul Ilie Bolojan a dat o fugă la Senat ca să bată cu pumnul în masă în faţa parlamentarilor PNL şi să le ceară să blocheze proiectele legislative ale PSD iar dacă aceste informaţii se confirmă, atunci este evident că premierul României nu acţionează pentru ţară, ci împotriva propriului partener de guvernare şi, mai grav, împotriva interesului cetăţenilor.

Dacă se confirmă că premierul Bolojan ordonă blocarea oricărei iniţiative PSD doar din orgoliu, nu mai vorbim despre un conflict politic, ci despre cinism în cea mai pură formă iar România are nevoie de o guvernare care să unească, nu să dezbine, mai spune Mihai Fifor.

Liberalii amenință cu susținerea proiectului USR privind scăderea la 300 a numărului de parlamentari

Reducerea numărului de parlamentari la 300, decisă prin referendum încă din 2009, revine pe agenda Senatului, printr-un proiect USR repus în discuție ca instrument de luptă în interiorul coaliției.

Proiectul USR, reintrodus în circuitul parlamentar, prevede reducerea numărului de parlamentari de la 454, cât sunt în prezent, la 300.

Referendumul din 2009, inițiat de fostul președinte Traian Băsescu, a fost validat de populație și prevedea reducerea numărului de parlamentari la 300 și instituirea unui Parlament unicameral. Deși votul a fost covârșitor favorabil, măsura nu a fost aplicată până în prezent.

Ilie Bolojan a fost prezent marți dimineață la grupul parlamentar al PNL din Senat, unde le-a transmis senatorilor să voteze acest proiect de lege.

Surse liberale spun că formațiunea a convenit să susțină varianta cu 200 de deputați și 100 de senatori, în cazul în care proiectul va fi discutat în comisii.

