Noi raportări dezvăluie cum optimizează fiscal giganții tech: Microsoft a direcționat 40% din profituri către Irlanda, unde are doar 3% din angajați

Microsoft a raportat că aproape 40% din profitul său înainte de impozitare a fost înregistrat în Irlanda, unde este localizată doar aproximativ 3% din forța sa de muncă globală, potrivit unei raportări publicate în conformitate cu noile cerințe ale Uniunii Europene privind transparența fiscală, potrivit TechSpot.

Documentul, care acoperă anul fiscal încheiat în iunie 2025, oferă o defalcare pe țări a veniturilor și impozitelor plătite de companie și evidențiază o concentrare semnificativă a profiturilor în jurisdicții cu fiscalitate redusă, în contrast cu piețele mari, cu taxe mai ridicate, unde activitatea economică este mai vizibilă.

În Germania, Microsoft a raportat mai puțin de 0,5% din profiturile sale globale, iar la nivelul Europei, excluzând Irlanda, compania a generat sub 2% din câștigurile sale mondiale înainte de impozitare.

Datele reflectă modul în care companiile din sectorul tehnologic își structurează operațiunile, direcționând veniturile din software, servicii cloud și proprietate intelectuală prin subsidiare din state cu impozitare redusă, chiar dacă o mare parte din vânzări, suport și infrastructură se află în alte jurisdicții. Reglementările UE nu modifică aceste practici, dar sporesc transparența acestora.

În Luxemburg, Microsoft a raportat o marjă de profit de 142% și o rată de impozitare de aproximativ 3%, înregistrând venituri înainte de impozitare de 283 de milioane de dolari cu doar 34 de angajați. În Irlanda, marja de profit a fost de 24%, iar rata de impozitare a depășit ușor 14%.

În schimb, în țări cu impozitare mai ridicată, precum Germania, Franța și Italia, compania a raportat marje de profit de o singură cifră, în unele cazuri în jur de 5%, deși acestea reprezintă piețe importante pentru software-ul enterprise și serviciile cloud ale Microsoft.

Compania a precizat că datele nu reflectă în totalitate activitatea sa economică, invocând diferențe între regulile contabile din diverse jurisdicții. „Microsoft este angajată într-o structură fiscală care reflectă locul unde lucrează angajații noștri, unde investim și unde se află funcțiile, activele și riscurile”, a declarat Jeff Bullwinkel, principalul jurist al Microsoft pentru Europa.

Acesta a menționat, de asemenea, investițiile de capital, în special în centre de date, precum și parteneriatele locale, ca elemente relevante ale contribuției economice a companiei, subliniind că nivelul taxelor plătite reprezintă doar una dintre măsurile acestei contribuții.

Potrivit profesorului de drept fiscal Reuven Avi-Yonah, de la Universitatea din Michigan, datele confirmă dificultățile persistente în alinierea profiturilor cu activitatea economică reală, în pofida eforturilor de reglementare din ultimii ani. Acesta a declarat că firmele pot în continuare „să își transfere profiturile către jurisdicții cu impozitare redusă fără o relocare corespunzătoare a activității reale”.

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