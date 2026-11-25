Parlamentul European a aprobat definitiv, miercuri, reforma legislației farmaceutice a UE, care include măsuri menite să combată penuria de medicamente esențiale.

Este vorba despre trei acte legislative din reforma farmaceutică a UE: un regulament și o directivă privind sectorul farmaceutic, precum și Actul privind medicamentele critice (Critical Medicines Act).

Regulamentul și directiva trebuie semnate de Parlament și Consiliu, apoi publicate în Jurnalul Oficial; intră în vigoare la 20 de zile după publicare, iar Actul privind medicamentele critice urmează să fie aprobat formal și de Consiliu, înainte de a intra în vigoare la 20 de zile de la publicare.

Obiectivele pachetului

Stimularea competitivității industriei și a securității aprovizionării cu medicamente

Creșterea accesului la medicamente, reducerea birocrației și prevenirea penuriilor de medicamente

Introducerea unor stimulente mai puternice pentru produse noi, cum ar fi antibioticele, medicamentele împotriva bolilor rare și tratamentele pentru copii

Extinderea capacității de producție a UE pentru medicamente critice, cum ar fi insulina, analgezicele și vaccinurile

Prevenirea penuriilor, stimularea inovării în industrie și combaterea rezistenței la antimicrobiene

Noile norme vor permite autorităților să abordeze penuriile de medicamente printr-o mai bună monitorizare și coordonare atât la nivel național, cât și la nivelul UE, prin următoarele măsuri:

Țările UE vor putea solicita companiilor farmaceutice să furnizeze medicamente în cantități suficiente pentru a răspunde nevoilor pacienților. Pentru a sprijini intrarea mai devreme pe piață a medicamentelor generice, producătorilor li se va permite să desfășoare anumite activități în cursul perioadei de protecție pe piață a produsului original.

Pentru medicamentele nou autorizate, se are în vedere o perioadă de protecție normativă combinată de maximum unsprezece ani: opt ani de protecție a datelor (în timpul cărora alte companii nu pot avea acces la datele produselor), un an suplimentar de protecție pe piață (în timpul căruia produsele generice sau biosimilare nu pot fi vândute) și posibilitatea de a obține perioade suplimentare de protecție pe piață atunci când sunt îndeplinite anumite condiții.

Diverse măsuri simplifică funcționarea internă a Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), permițându-i să reducă birocrația și să accelereze cererile de autorizare a introducerii pe piață a medicamentelor.

Pentru a promova utilizarea prudentă a antimicrobienelor, sunt introduse cerințe mai stricte, cum ar fi prescripțiile medicale obligatorii pentru toate antimicrobienele și informații specifice pe prospectele însoțitoare. Pentru fiecare nou antimicrobian prioritar pe care îl dezvoltă, producătorii pot câștiga încă un an de protecție a datelor prin intermediul unui „voucher transferabil de exclusivitate a datelor”.

Facilitarea investițiilor, cu focus pe produse fabricate în UE și achizițiile publice colaborative

Noile norme definesc criteriile pentru instituirea unor „proiecte strategice” industriale situate în UE în vederea creării, modernizării și creșterii capacității de producție. Companiile care beneficiază de sprijin financiar la nivel național sau din partea UE vor trebui să respecte obligații clare, inclusiv să acorde prioritate aprovizionării pieței UE.

Pentru a reduce dependența UE de țările terțe și a stimula producția în UE, furnizorii vor fi recompensați proporțional cu ponderea medicamentelor și a substanțelor farmaceutice active fabricate în UE.

Pentru procurarea medicamentelor critice, a medicamentelor orfane (cele utilizate pentru tratarea bolilor rare) și a altor medicamente de interes comun, cinci sau mai multe țări din UE își vor putea uni forțele voluntar în cadrul unor achiziții publice colaborative.

Medicamentele critice

Reaminitm că în luna mai, Comisia și Consiliul au convenit asupra criteriilor de recunoaștere a „proiectelor strategice” industriale cu sediul în UE, menite să creeze, să modernizeze și să extindă capacitatea de producție a medicamentelor esențiale și a substanțelor active ale acestora.

Aceste proiecte ar beneficia de un acces mai ușor la finanțare și de sprijin administrativ, de reglementare și științific acordat pe cale accelerată.

Cei care primesc sprijin financiar ar trebui să acorde prioritate aprovizionării UE.

Normele privind achizițiile publice ar sprijini producția din UE și reziliența lanțului de aprovizionare, în special prin achiziții colaborative: în cazul în care cinci sau mai multe state membre solicită acest lucru, Comisia ar fi obligată să lanseze o procedură de achiziții în numele acestora. S-ar explora posibilitatea unor parteneriate strategice cu parteneri internaționali pentru a extinde lanțurile de aprovizionare și a reduce dependențele.

Statele membre ar trebui să facă schimb de informații cu privire la stocurile de urgență de care dispun, în vederea realocării acestora atunci când se lansează un apel la solidaritate prin intermediul Mecanismului voluntar de solidaritate (coordonat de EMA).

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