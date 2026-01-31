Noi negocieri Rusia-SUA pentru încetarea focului în Ucraina – Kirill Dimitriev e la Miami. Bloomberg: Problemele bugetare și apropierea alegerilor intermediare americane l-ar putea forța pe Putin să pună capăt războiului mai repede

Președintele Vladimir Putin are tot mai puțin timp la dispoziție pentru a ajunge la un acord de pace în Ucraina, Rusia confruntându-se cu un deficit bugetar tot mai mare pentru a finanța războiul, scrie Bloomberg.

În timp ce trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, se pregătește să poarte discuții cu oficialii americani la Miami sâmbătă, oficialii ruși sunt îngrijorați că cheltuielile bugetare din acest an vor depăși din nou nivelurile planificate.

Aceștia se străduiesc să găsească noi surse de venit de până la 1,2 trilioane de ruble (16 miliarde de dolari) pentru a echilibra un indicator bugetar- cheie. Suma echivalează cu o creștere de 0,5% din PIB peste deficitul planificat pentru acest an – de 1,6% din PIB, pe fondul scăderii veniturilor din vânzările de energie și al impactului unei ruble neașteptat de puternice.

Problemele economice se agravează pe măsură ce reprezentanții Rusiei și ai SUA explorează modalități de a pune capăt invaziei pe scară largă din 2022. Cu toate acestea, Putin nu dă semne că ar fi dispus să renunțe la pretențiile maximaliste asupra teritoriului din estul Ucrainei, chiar dacă oficialii americani și ucraineni s-au arătat optimiști cu privire la progresul negocierilor pentru a pune capăt celui mai mare conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial.

Moscova vede puține șanse de a se ajunge la un acord în cadrul negocierilor de pace, susțin sursele Bloomberg. În timp ce delegațiile militare ruse și ucrainene clarifică detaliile tehnice legate de punerea în aplicare a unui eventual armistițiu, disputele teritoriale necesită decizii politice la nivel de conducere.

Problema teritorială este „singurul aspect rămas” de rezolvat, a declarat miercuri secretarul de stat american Marco Rubio în fața senatorilor din Washington.

Calendarul politic al SUA ar putea deveni, de asemenea, un factor important pentru Kremlin, întrucât președintele Donald Trump se concentrează din ce în ce mai mult pe alegerile intermediare din noiembrie, potrivit lui Alexander Gabuev, directorul Centrului Carnegie Rusia Eurasia din Berlin.

„Condițiile oferite de Trump pentru a pune capăt războiului sunt cele mai bune pentru Putin din ultimii patru ani”, a spus el. „Este puțin probabil ca astfel de propuneri să fie oferite la nesfârșit și, dacă Trump pierde controlul asupra Camerei inferioare, ceea ce este probabil, atunci aceasta va putea să pună bețe în roate oricărui proiect al său”, a adăugat Gabuev.

Poziția bugetară a Rusiei se poate deteriora și mai mult, deoarece sancțiunile SUA obligă producătorii de petrol să reducă prețurile deja slabe ale țițeiului. Bugetul pentru 2026 prevede venituri din petrol și gaze de 8,9 trilioane de ruble, cu un preț al țițeiului Ural de 59 de dolari pe baril și un curs de schimb de 92,2 ruble pe dolar.

Petrolul Ural se tranzacționează în prezent la 55 de dolari pe baril, iar rubla la aproximativ 75 pe dolar. Dacă aceste niveluri se mențin, veniturile din petrol și gaze ar ajunge la 6,75 trilioane de ruble, lăsând un deficit de aproape 2,2 trilioane de ruble, potrivit calculelor Bloomberg.

Cu siguranță, deficitul bugetar planificat al Rusiei pentru acest an este scăzut în comparație cu standardele internaționale. Cu toate acestea, guvernul a revizuit drastic ținta deficitului său anul trecut, de la 0,5% la 2,6% din PIB, și a trebuit să reduce cheltuielile în decembrie pentru a atinge acest obiectiv. A acoperit deficitul de cheltuieli prin emiterea unui nivel record de datorii din ce în ce mai costisitoare sub formă de obligațiuni.

Kremlinul insistă cu „înțelegerea de la Anchorage”

Putin dorește ca Ucraina să cedeze controlul asupra regiunii Donbas din estul țării, care cuprinde regiunile Donețk și Luhansk, ca parte a ceea ce Rusia numește „înțelegerile de la Anchorage” la care s-a ajuns la summitul din august cu Trump, în Alaska. Luptele ar fi înghețate de-a lungul liniilor actuale de contact din regiunile sudice Herson și Zaporojia.

Kremlinul consideră că aceasta este o concesie din partea lui Putin, care a revendicat toate cele patru regiuni ale Ucrainei.

Ucraina respinge cererile de retragere a forțelor sale din zonele puternic fortificate din estul Donețkului, pe care forțele ruse nu au reușit să le cucerească în luptele care datează din 2014, cu excepția cazului în care Putin își retrage și el trupele în aceeași măsură.

Propunerile SUA au sugerat transformarea zonei neocupate într-o zonă demilitarizată sau economică liberă, sub administrație specială.

Europa nu participă la negocierile de la Miami și nu are prea multe informații cu privire la eventualele schimbări în poziția Rusiei, potrivit unui diplomat european.

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a oferit o evaluare pesimistă în timpul unei vizite în Letonia săptămâna aceasta, criticând „insistența încăpățânată a Rusiei asupra chestiunii teritoriale cruciale”.

