Noi negocieri pe Ucraina – Delegațiile ucraineană și rusă vor merge în SUA, la sfârșitul săptămânii

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că delegațiile ucrainene și americane vor purta noi discuții, vineri și sâmbătă, în Statele Unite, cu scopul de a pune capăt invaziei ruse. Peste Ocean este așteptată și o delegație rusă, pentru discuții cu partea americană.

Președintele american Donald Trump a insistat pentru încheierea rapidă a conflictului, iar echipele de negociatori au propus proiecte de planuri pentru încetarea războiului.

„Vineri și sâmbătă, echipa noastră va fi în Statele Unite ale Americii; sunt deja pe drum… iar americanii îi așteaptă”, a spus Zelenski, potrivit Kyiv Post.

Pe de altă parte, Casa Albă a anunțat că o întâlnire între emisarii ruşi şi americani privind războiul din Ucraina va avea loc în acest weekend la Miami, în Florida.

Preşedinţia americană nu a furnizat detalii cu privire la componenţa delegaţiilor. Potrivit site-ului Politico, Statele Unite vor fi reprezentate de emisarul pentru Ucraina, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui Donald Trump, Jared Kushner, în timp ce Rusia ar trebui să trimită emisarul Kremlinului pentru probleme economice, Kirill Dmitriev.

Această nouă rundă de negocieri va avea loc după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a constatat „progrese” în direcţia unui compromis între Kiev şi Washington cu privire la conţinutul unui plan care va fi propus Moscovei pentru a pune capăt luptelor, după întâlnirile de duminică şi luni de la Berlin între oficiali americani, ucraineni şi europeni. Cu toate acestea, Zelenski a avertizat că, în opinia sa, Rusia se pregăteşte pentru un nou „an de război” în 2026.

Detaliile planului american, după ce a fost revizuit la Berlin împreună cu ucrainenii, nu sunt cunoscute, dar Kievul a anunţat că acesta implică unele concesii teritoriale din partea sa.

Documentul iniţial al Washingtonului a fost perceput de Kiev şi de europeni ca fiind în mare măsură favorabil poziţiilor Kremlinului.

***