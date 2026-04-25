Noi fragmente de dronă au fost găsite în zona unei ferme din judeţul Tulcea/ Ministrul Apărării: Analizăm rearanjarea dispozitivelor de monitorizare şi apărare în zona graniţei cu Ucraina

Fragmente de dronă au fost găsite în zona unei ferme din judeţul Tulcea, informează MApN, în contextul în care în cursul nopţii au avit loc atacuri în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, iar o dronă rusească cu încărcătură explozibilă a căzut la Galaţi.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că în urma incidentului din Galați, Statul Major al Apărării analizează rearanjarea dispozitivelor de monitorizare şi apărare în zona graniţei cu Ucraina.

„Ministerul Apărării Naţionale a fost informat, în cursul zilei de sâmbătă, 25 aprilie, despre faptul că în zona unei ferme de lângă localitatea Văcăreni, din judeţul Tulcea, a fost semnalată existenţa unor fragmente de dronă”, a anunțat instituţia, potrivit News.ro.

Perimetrul a fost securizat de membri ai Poliţiei de Frontieră, iar o echipă mixtă formată din specialişti din Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii se deplasează la faţa locului pentru a cerceta situaţia şi a ridica fragmentele în vederea expertizării.

Statul Major al Apărării analizează rearanjarea dispozitivelor de monitorizare şi apărare în zona graniţei cu Ucraina

Ministrul Apărării Radu Miruţă a precizat, referitor la drona căzută la Galaţi, că este vorba despre o dronă de tip Geran 2, model nou, fabricat în Rusia, care a zburat la altitudine joasă timp de aproximativ 4 minute, pe o distanţă de 15 km, în spaţiul aerian naţional.

El a precizat că Armata Română are capacitatea de monitorizare completă a spaţiului aerian românesc, de la o anumită altitudine în sus şi că, în urma acestui incident, Statul Major al Apărării analizează rearanjarea dispozitivelor de monitorizare şi apărare în zona graniţei cu Ucraina.

„Pentru zborul unor obiecte mici, la altitudini foarte joase, in zone cu relief care limitează capacităţile radar, sunt dezvoltate şi integrate în sistemul naţional de monitorizare soluţii radar „mobile”, locale, care “văd tot”. Dar da… numărul acestora este unul limitat şi specialiştii militari le concentrează acolo unde riscurile sunt mai mari. Din evoluţia atacurilor ruseşti în Ucraina aproape de graniţa României, până acum nu au fost indicii pentru o astfel de evoluţie în zona în care s-au regăsit fragmentele de dronă azi-noapte”, explică ministrul.

În fiecare lună, MApN dezvolta soluţii noi, fie prin achiziţii de capabilităţi, fie prin replanificarea şi integrarea diferită a capabilităţilor existente. Astfel, militarii Armatei Române acoperă în permanenţă riscuri care înainte erau neadresate.

„După incidentul de azi-noapte, Statul Major al Apărării analizează rearanjarea dispozitivelor de monitorizare şi apărare în zona graniţei cu Ucraina”, menţionează a mai spus Radu Miruţă.

