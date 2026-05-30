Noi contractete pe SAFE semnate de MApN și MAI – aeronave Spartan, elicoptere, maşini de luptă pentru infanterie, sisteme antidronă și nave de patrulare maritimă

Ministerul Apărării a semnat vineri seară mai multe contracte în cadrul Programului SAFE, între care Acordul-cadru pentru 298 maşini de luptă pentru infanterie, în valoare de 3.337 milioane de euro, fără TVA.

Contractele semnate prin Direcţia generală pentru armament, în cadrul Programului „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), au fost încheiate condiţiile aprobate de Parlamentul României.

„Finalizarea acestor contracte a presupus parcurgerea unor proceduri complexe şi depăşirea unor dificultăţi de natură procedurală şi comercială, în vederea respectării calendarului stabilit prin Programul SAFE, aspect deosebit de important în actualul context de securitate regională şi în raport cu necesitatea accelerării procesului de modernizare a Armatei României”, a transmis MApN, într-un comunicat.

Contractele

Acordul-cadru pentru furnizarea de către operatorul economic Rheinmetall Automecanica SRL a 298 maşini de luptă ale infanteriei şi derivate, în valoare de 3.337 mil. EURO, fără TVA.

Programul de înzestrare are ca obiectiv dotarea Armatei României cu maşini de luptă a infanteriei pe şenile (MLI) şi derivate, necesare îndeplinirii misiunilor specifice de către batalioanele de infanterie grea din Forţele Terestre Române.

Contractul pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Italia S.p.A, a produselor anti-dronă „Sistem artileristic dislocabil de apărare aeriană cu baza la sol cu capabilităţi CRAM şi CUAS SKYNEX”, „Sistem mobil de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acţiune VSR-CUAS SKYRANGER 35” şi „Sistem de apărare antiaeriană foarte apropiată (CIWS) Millenium”. Valoarea contractului este 981.950.000 EURO, fără TVA, compania având obligaţia de a furniza 7 sisteme SKYNEX, 2 sisteme SKYRANGER 35 şi 2 sisteme Millenium. Cele trei proiecte SAFE au ca obiectiv dotarea Armatei României cu sisteme de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acţiune pentru apărarea antiaeriană nemijlocită a forţelor, mijloacelor (inclusiv nave) şi a elementelor de infrastructură din cadrul zonelor de operaţii/responsabilitate.

● Contractul pentru furnizarea de către compania NVL B.V.& Co. KG, parte a grupului Rheinmetall AG Germania, a produselor „Navă de patrulare maritimă” şi „Vedetă de intervenţie pentru scafandri”, în valoare de 920.000.000 EURO, fără TVA. Contractul prevede achiziţia a 2 nave de patrulare maritimă şi a 2 vedete de intervenţie pentru scafandri. Obiectivul celor două proiecte SAFE este de a întări capacitatea defensivă a României şi de a contribui la stabilitatea regională şi la securitatea frontierelor maritime ale Uniunii Europene şi NATO.

● Contractul pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Waffe Munition GmbH a produsului „Muniţie cal. 35 mm AHEAD”, în valoare de 449.750.000 EURO, fără TVA. Contractul prevede achiziţia a 401.760 lovituri calibru 35 mm AHEAD. Proiectul SAFE are ca obiectiv asigurarea stocurilor de luptă pentru asigurarea puterii de foc în vederea combaterii ţintelor aeriene, inclusiv a dronelor.

MAI – contracte pentru 2 nave Spartan și 12 elicoptere

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va achiziţiona, în cadrul Programului SAFE, două aeronave C-27J Spartan, destinate misiunilor coordonate de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi operate de Inspectoratul General de Aviaţie, precum și 12elicoptere.

„Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de dezvoltare a capabilităţilor sale aeriene prin achiziţionarea, în cadrul mecanismului SAFE – Security Action for Europe, a două aeronave de transport tactic C-27J Spartan, destinate consolidării capacităţii naţionale de intervenţie în situaţii de urgenţă şi crize complexe, protecţie civilă şi sprijin umanitar”, anunţă, vineri seară, Inspectoratul General de Aviaţie al MAI, care va opera aeronavele.

Avioanele vor fi utilizate în România şi în cadrul mecanismelor de cooperare europeană, în misiuni din domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, al protecţiei civile şi în acordarea sprijinului necesar pentru populaţia afectată de dezastre sau alte situaţii critice.

Aaceste aeronave vor permite Ministerului Afacerilor Interne să gestioneze eficient misiuni specifice unor scenarii diverse precum cutremure majore, inundaţii, incendii de vegetaţie de amploare, accidente colective, situaţii CBRN, evacuări medicale multiple, transportul echipelor medicale, al echipelor specializate şi al materialelor de intervenţie, precum şi acordarea sprijinului necesar pentru populaţie.

„Aeronava C-27J Spartan este recunoscută la nivel european pentru fiabilitatea ridicată, versatilitatea operaţională, inclusiv prin capabilitatea de a opera de pe piste scurte sau neamenajate. Aceste caracteristici recomandă aeronava pentru misiuni complexe, inclusiv pentru intervenţii rapide în zone greu accesibile sau afectate de dezastre, unde timpul de reacţie şi capacitatea ridicată de transport sunt vitale pentru salvarea de vieţi omeneşti şi reducerea impactului asupra comunităţilor afectate”, se mai arată în comunicat.

12 elicoptere multirol

MAI av achiționa, de asemenea, 12 elicoptere H160 şi H145, prim SAFE.

Elicopterele H145 vor fi alocate pentru misiuni SMURD şi salvare montană, având rol principal în intervenţii medicale de urgenţă şi operaţiuni de căutare-salvare.

”Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de modernizare şi dezvoltare a capabilităţilor sale aeronautice prin achiziţionarea a 12 elicoptere multirol de ultimă generaţie, respectiv 7 aeronave de tip H160 şi 5 aeronave de tip H145, destinate consolidării capacităţii naţionale de intervenţie aeriană, protecţie civilă şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru executarea misiunilor din domeniul ordinii şi siguranţei publice”, anunţă, sâmbătă dimineaţă, Inspectoratul General al Aviaţiei din MAI.

Achiziţia este făcută în cadrul Programului SAFE – Security Action for Europe.

Distribuţia operaţională a elicopterelor H160 este următoarea:

3 aeronave destinate misiunilor de ordine şi siguranţă publică

4 aeronave destinate misiunilor de protecţie civilă

”Noile aeronave vor fi operate de Inspectoratul General de Aviaţie al M.A.I., structură aflată în coordonarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, şi vor fi utilizate în executarea unei game extinse de misiuni operative, inclusiv în intervenţii SMURD, transport de personal şi echipamente, evacuare medicală, căutare-salvare, sprijin logistic, intervenţii tactice, supraveghere aeriană şi sprijin pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a dezastrelor naturale, precum şi pentru misiuni specifice domeniului ordinii şi siguranţei publice”, precizează ministerul.

Elicopterele H160 vor asigura o capabilitate multirol, fiind destinate misiunilor complexe care necesită autonomie extinsă, capacitate ridicată de transport şi performanţe operaţionale superioare. Acestea vor putea fi utilizate pentru intervenţii SMURD, transport operativ, operaţiuni de căutare-salvare şi sprijin logistic în zone greu accesibile sau afectate de dezastre, având totodată capacitatea de a transporta doi pacienţi.

Totodată, aeronavele H145 vor completa capabilitatea operaţională a Inspectoratului General de Aviaţie prin flexibilitate ridicată şi capacitatea de intervenţie rapidă în misiuni tactice, medicale şi de salvare. Configuraţia modernă şi performanţele ridicate ale acestui tip de elicopter permit operarea în condiţii dificile, inclusiv aterizarea în teren necunoscut şi desfăşurarea misiunilor în medii urbane sau zone cu acces limitat.

Reamintim că Regulamentul SAFE prevede că toate contractele trebuie semnate până în 30 mai 2026.

România beneficiază de o alocare de 16,68 miliarde de euro prin intermediul programului european SAFE (Security Action for Europe).

