Nobelul pentru Fizică 2026 – Francis Halzen, pentru descoperirea neutrinilor cosmici de înaltă energie

Academia Regală Suedeză de Științe a decis marți să acorde Premiul Nobel pentru Fizică din 2026 lui Francis Halzen „pentru contribuțiile decisive aduse Observatorului de neutrini IceCube și pentru descoperirea neutrinilor de înaltă energie de origine cosmică”.

Detectarea neutrinilor cosmici de mare energie permite fizicienilor să studieze surse cosmice extreme, cum ar fi găurile negre supermasive și blazarii, care nu pot fi observate prin lumina obișnuită sau razele X.

Neutrinii se găsesc pretutindeni, dar nu își fac simțită prezența. Ei traversează Pământul și corpurile noastre fără ca noi să ne dăm seama. Foarte rar, un singur neutrin va interacționa cu un nucleu atomic, ceea ce permite unei persoane dotate cu echipamentul adecvat să îi detecteze, explică Comitetul Nobel, în comunicatul de presă.

Oamenii de știință știu de mult timp că universul conține acceleratoare naturale de particule, care lansează particule cu energii de până la un milion de ori mai mari decât cele care pot fi atinse în laboratoarele de pe Pământ. Multe aspecte legate de aceste surse rămân misterioase: ce sunt, unde se află și care sunt principalele procese care au loc în interiorul lor?

Neutrinii cu energii extrem de mari sunt creați în aceleași medii ca și alte tipuri de particule. Cu toate acestea, spre deosebire de alte particule, neutrinii ajung la noi fără a-și schimba direcția sau a-și pierde energia. Acest lucru înseamnă că pot furniza informații care nu sunt disponibile în niciun alt mod.

Belgianul Halzen, profesor în SUA

Francis Halzen este un fizician de origine belgiană (n. 1944 la Tiene), are un doctorat la KU Leuven (Belgia, una dintre cele mai importante universitati europene, și este profesor la University of Wisconsin-Madison, SUA, unde este cercetător principal al proiectului IceCube.

Francis Halzen și-a prezentat pentru prima dată viziunea privind captarea neutrinilor la Polul Sud în 1988. Când un neutrino intră în coliziune cu un nucleu atomic, produce o strălucire de lumină care poate fi urmărită de senzori în gheața cristalină a ghețarului.

Gheața de la Polul Sud prezintă numeroase avantaje, întrucât este ferită de diverse tipuri de interferențe, iar zona este stabilă din punct de vedere geologic, fără cutremure. Halzen și ideea sa au câștigat rapid sprijinul altor cercetători și, doar câțiva ani mai târziu, au fost efectuate teste preliminare asupra senzorilor amplasați în gheață.

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