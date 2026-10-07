Nobelul pentru Chimie 2026 – Henri Kagan și Kenso Soai, pentru rezolvarea enigmei moleculelor în oglindă

Oamenii de știință Henri B. Kagan, din Franța, și Kenso Soai, din Japonia, au câștigat miercuri, Premiul Nobel pentru Chimie din 2026, „pentru descoperirea efectelor neliniare și a autocatalizei în sinteza organică asimetrică”, a anunțat Academia Regală Suedeză de Științe la Stockholm.

Cercetările lor contribuie la explicarea modului în care viața a ajuns să se bazeze pe una singură dintre cele două forme oglindă ale unor molecule cheie, descoperiri „decisive pentru chimiștii care proiectează reacții pentru fabricarea produselor farmaceutice”.

„Henri Kagan și Kenso Soai au oferit o soluție pentru un mister chimic vechi de peste un secol: modul în care homochiralitatea poate apărea spontan”, a declarat Heiner Linke, președintele Comitetului Nobel pentru Chimie, într-un comunicat de presă. „Reacțiile chimice pe care le-au dezvoltat sunt spectaculoase”.

Rezolvarea enigmei moleculelor în oglindă

Chimia vieții este ceea ce chimiștii numesc homochirală, de la cuvintele grecești pentru „la fel” și „mână”.

Multe molecule există în două variante care sunt imagini oglindite una față de cealaltă, dar care nu pot fi suprapuse una peste cealaltă, la fel ca o pereche de mâini. Astfel de molecule sunt numite chirale, de la cuvântul grecesc care înseamnă „mână”. Organismele vii construiesc proteine folosind doar o singură formă de aminoacizi. Cele două forme pot avea comportamente foarte diferite. O variantă a carvonei miroase a mentă, în timp ce cealaltă miroase a chimen, relatează Associated Press.

Potrivit Academiei, Kagan a realizat descoperirea cheie în 1986. El a găsit o modalitate de a dirija reacțiile astfel încât acestea să producă un exces mai mare al unei forme oglindă decât credeau oamenii de știință că ar fi posibil.

În 1995, Soai a conceput o reacție care, în principiu, putea produce o singură formă, iar în 2003 a demonstrat o astfel de reacție. Reacția pe care a dezvoltat-o, numită acum reacția Soai, acționează ca propriul său catalizator și amplifică o variantă în detrimentul celeilalte.

„Acesta este probabil cel mai interesant experiment din chimia organică”, a declarat Peter Somfai, membru al comitetului Nobel, potrivit STAT. STAT a menționat că mai mult de jumătate din medicamentele utilizate în clinici sunt chirale.

Soai a participat la anunț prin telefon, din Hiroshima. „Desigur, aceasta este una dintre cele mai emoționante zile din viața mea. Mă bucur foarte mult să împart premiul cu profesorul Kagan”, a spus el. Kagan are 95 de ani, potrivit unei rectificări publicate de Associated Press. El este afiliat Universității Paris-Saclay din Orsay, iar Soai este afiliat Universității de Științe din Tokyo.

****