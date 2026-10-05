Premiul Nobel pentru medicină în 2026, acordat pentru descoperiri în domeniul optogeneticii

Premianții Nobel pentru medicină din 2026 sunt Karl Deisseroth, în vârstă de 54 de ani, Peter Hegemann, în vârstă de 71 de ani, și Georg Nagel, în vârstă de 73 de ani, pentru descoperirile lor majore în domeniul optogeneticii, mai exact, pentru identificarea și utilizarea canalelor ionice activate de lumină.

Comitetul Nobel precizează că metoda „este utilizată în prezent în laboratoare din întreaga lume, pentru a dezvălui misterele creierului”.

Optogenetica este o tehnică revoluționară ce le permite oamenilor de știință să activeze sau să dezactiveze celule nervoase specifice din creier folosind impulsuri de lumină, adică să controleze neuronii prin lumină.

Metoda lor a transformat modul în care sunt înțelese circuitele neuronale și funcționarea creierului, cu impact important în neurologie și psihiatrie, deschizând noi căi pentru cercetarea și tratarea unor afecțiuni precum depresia, boala Parkinson, anxietatea și dependențele.

Deisseroth activează la Universitatea Stanford din California, în timp ce Hegemann se află la Universitatea Humboldt din Berlin și Nagel la Universitatea din Würzburg, în Germania.

Controlul neuronilor

Înainte de optogenetică, stimularea creierului se făcea electrochimic, afectând mii de neuroni diferiți deodată.

Cei trei cercetători au găsit o cale de a controla un singur tip de neuron fără a-i deranja pe cei din jur.

Peter Hegemann și Georg Nagel au studiat algele unicelulare și au descoperit proteinele sensibile la lumină,numite rodopsine canal (cum este channelrhodopsin), care funcționează ca niște porți în membrana celulară ce se deschid când sunt lovite de lumină.

Karl Deisseroth a preluat aceste gene și le-a introdus în neuroni de mamifere prin inginerie genetică, făcând în premieră un astfel de transfer de neuroni.

Când un fascicul de lumină (de exemplu, lumină albastră prin fibră optică) este direcționat spre acei neuroni, porțile se deschid, permițând ionilor să intre și declanșând un semnal electric instant.

****