Nobelul pentru Pace 2025 – Accordat Mariei Corina Machado, şefa opoziţiei din Venezuela

Maria Corina Machado, lidera opoziţiei din Venezuela, este laureata premiului Nobel pentru Pace 2025, datorită muncii sale neobosite „de promovare a drepturilor democratice pentru poporul venezuelean şi pentru lupta sa pentru realizarea unei tranziţii juste şi paşnice de la dictatură la democraţie”, într-o perioadă „în care democraţia (la nivel global – n. red.) este ameninţată” şi „este mai important ca niciodată” să fie apărat acest teren comun.

Premiul Nobel pentru Pace pentru anul 2025 este acordat unei campioane curajoase şi dedicate cauzei păcii – unei femei care menţine flacăra democraţiei aprinsă în mijlocul unui întuneric tot mai dens, menționează comunicatul Comitetului Nobel.

Maria Corina Machado primeşte Premiul Nobel pentru Pace pentru munca sa neobosită în promovarea drepturilor democratice pentru poporul venezuelean şi pentru lupta sa în vederea realizării unei tranziţii juste şi paşnice de la dictatură la democraţie.

„Unul dintre cele mai extraordinare exemple de curaj civil din America Latină” – Comitetul Nobel

În calitate de lider al mişcării democratice din Venezuela, Maria Corina Machado este unul dintre cele mai extraordinare exemple de curaj civil din America Latină din ultima perioadă, a constatat Comitetul Nobel de la Oslo.

Maria Corina Machado „a fost o figură cheie, unificatoare, într-o opoziţie politică care a fost cândva profund divizată – o opoziţie care a găsit un teren comun în cererea de alegeri libere şi de guvern reprezentativ. Tocmai acest lucru se află în centrul democraţiei: voinţa noastră comună de a apăra principiile guvernării populare, chiar dacă nu suntem de acord. Într-o perioadă în care democraţia este ameninţată, este mai important ca niciodată să apărăm acest teren comun”, mai menționează comunicatul Comitetului Nobel.

„Venezuela a evoluat de la o ţară relativ democratică şi prosperă la un stat brutal şi autoritar, care se confruntă în prezent cu o criză umanitară şi economică. Majoritatea venezuelenilor trăiesc în sărăcie profundă, în timp ce cei puţini aflaţi la vârf se îmbogăţesc. Maşinăria violentă a statului este îndreptată împotriva propriilor cetăţeni. Aproape 8 milioane de oameni au părăsit ţara. Opoziţia a fost sistematic reprimată prin fraudarea alegerilor, urmărirea penală şi închisoarea. Regimul autoritar din Venezuela face extrem de dificilă activitatea politică”, a explicat Comitetul Nobel.

Machado a studiat ingineria și finanțele și a avut o scurtă carieră în afaceri. În 1992, a înființat Fundația Atenea, care lucrează în beneficiul copiilor străzii din Caracas.

Zece ani mai târziu, a fost una dintre fondatorii Súmate, care promovează alegeri libere și corecte și a organizat cursuri de formare și monitorizare a alegerilor.

În 2010, a fost aleasă în Adunarea Națională, obținând un număr record de voturi. Regimul a expulzat-o din funcție în 2014.

Conduce partidul de opoziție Vente Venezuela și, în 2017, a contribuit la înființarea alianței Soy Venezuela, care unește forțele pro-democrație din țară, dincolo de diviziunile politice.

În 2023, ea și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale din 2024. Când i s-a interzis să candideze, ea l-a susținut pe candidatul alternativ al opoziției, Edmundo Gonzalez Urrutia. Opoziția s-a mobilizat pe scară largă și a colectat documente sistematice care demonstrau că era adevăratul câștigător al alegerilor. Regimul a declarat victoria și și-a întărit controlul asupra puterii.

Donald Trump și-a dorit cu ardoare acest premiu

Conform testamentului său, Alfred Nobel dorea ca premiul pentru pace care îi poartă numele să fie acordat în fiecare an grupului sau persoanei „care a făcut cel mai mult sau cel mai bine pentru promovarea prieteniei între națiuni”.

Donald Trump îşi doreşte cu ardoare premiul Nobel pentru Pace, dar şansele să-l obţină au fost foarte mici, conform experților.

Øivind Stenersen, care a scris în 2014 o carte despre Premiul Nobel pentru Pace, pe când era cercetător la Institutul Nobel din Oslo, care ajută la evaluarea nominalizărilor și a candidaților, a declarat anterior decernării că este exclus ca liderul de la Casa Albă să-l obțină: „Diplomația multilaterală, consolidarea democrației, drepturile omului, politicile climatice, o lume mai bine organizată – acestea sunt lucrurile pe care le caută comitetul Nobel, pe baza idealurilor lui Alfred Nobel”, a spus Stenersen. „Cred că candidatura lui Trump pare foarte slabă,” a adăugat Sternesen, citat de USA Today.

Cu toate că și-l dorea atât de mult și a făcut presiuni pentru a-l obține, Trump declara: „Nu-mi vor acorda niciodată Premiul Nobel pentru Pace. Păcat. Îl merit, dar nu mi-l vor acorda niciodată”.

