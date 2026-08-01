Nivelul scăzut al Dunării reduce capacitatea de transport a navelor: unele sunt blocate în porturi, iar debitul se apropie de minimul istoric

Nivelul extrem de scăzut al Dunării, apropiat de minimele istorice, afectează transportul fluvial de mărfuri, obligând navele să circule cu încărcături reduse pentru a evita eșuarea, în timp ce unele cargouri nu pot fi descărcate în porturi din cauza cotelor mici ale apei, relatează News.ro.

Armatorii spun că, în ultimele săptămâni, au fost nevoiți să reducă semnificativ cantitățile transportate pentru a menține pescajul navelor în limite care să permită navigația.

Un armator care operează un șlep cu o capacitate de 960 de tone a declarat că în prezent încarcă aproximativ 640-650 de tone, față de capacitatea maximă, pentru a evita atingerea fundului fluviului în sectoarele cu adâncimi reduse. Potrivit acestuia, după primele curse efectuate la sfârșitul lunii iunie cu încărcătura completă, toate transporturile ulterioare au fost realizate cu nave încărcate parțial.

Reducerea cantităților transportate se reflectă și în veniturile operatorilor. Dacă la începutul campaniei agricole o cursă pe ruta Galați-Constanța era remunerată cu aproximativ 8.500 de euro, în prezent valoarea acesteia a scăzut la 7.500-8.000 de euro. În același timp, costul transportului cerealelor a crescut de la 55 de lei la 63 de lei pe tonă.

Armatorii semnalează și majorarea costurilor cu combustibilul. Potrivit acestora, prețul motorinei navale a crescut în aproximativ o lună de la 4,2 lei la peste 5,2 lei pe litru.

Nave blocate în porturi

Cele mai mari dificultăți sunt înregistrate pe sectorul fluvial al Dunării, unde unele nave nu pot descărca marfa din cauza nivelului redus al apei.

Un armator a declarat că una dintre navele sale, cu o capacitate de 2.000 de tone și încărcată cu aproximativ 1.000 de tone de rulouri de tablă din Austria, este blocată de două săptămâni în portul Giurgiu, unde nu poate fi descărcată.

Acesta a precizat că o altă navă este blocată pe fluviul Main, în Germania, încărcată cu semințe de floarea-soarelui, din cauza nivelurilor foarte scăzute ale Rinului și Dunării germane. Potrivit armatorului, situația este mai dificilă pe Rin și pe sectorul german al Dunării decât pe sectorul românesc.

Debitul Dunării, aproape de minimul istoric

Potrivit lui Adrian Maizel, coordonatorul Compartimentului hidrografic din cadrul Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) Galați, nivelul actual al Dunării este mai redus decât în 2024, apropiindu-se de valorile înregistrate în 2025 și de cele din 2003, unul dintre cei mai dificili ani din ultimele decenii.

Acesta a explicat că, deși în România s-au înregistrat precipitații importante în primăvară și în prima parte a verii, în statele din amonte nu au existat cantități suficiente de ploi și zăpadă, ceea ce a redus aportul de apă în fluviu.

În urma ploilor din zona Moldovei, nivelul Dunării la Galați a crescut cu doar patru centimetri pe 27 iulie, creștere care s-a estompat rapid, revenindu-se la valorile anterioare.

Pe fondul scăderii cotelor, AFDJ a emis la 17 iulie un aviz privind existența unui caz de forță majoră, măsură utilizată în situații excepționale pentru armatorii care nu își pot îndeplini obligațiile contractuale de transport.

Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, debitul Dunării la intrarea în țară, la Baziaș, era de 1.600 metri cubi pe secundă la 30 iulie, iar prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indica o scădere până la aproximativ 1.500 metri cubi pe secundă în jurul datei de 6 august.

Reprezentanții Apelor Române au precizat că aceste valori sunt de aproape trei ori mai mici decât media multianuală a lunii iulie, de 4.750 metri cubi pe secundă, și se apropie de minimul istoric de 1.400 metri cubi pe secundă, înregistrat în 1985.

Traficul prin Canalul Sulina s-a menținut stabil în primul semestru

În pofida scăderii nivelului Dunării, traficul prin Bara Sulina s-a menținut în primele șase luni ale anului la un nivel apropiat de cel din perioada similară din 2025.

Datele Administrației Fluviale a Dunării de Jos arată că 1.224 de nave au tranzitat Bara Sulina în intervalul ianuarie-iunie 2026, comparativ cu 1.229 în aceeași perioadă a anului trecut.

Numărul este însă inferior celui din 2024, când au fost înregistrate 1.680 de nave, și celui din 2023, când au tranzitat 2.199 de nave. În prima jumătate a anului 2021 au fost înregistrate 884 de nave, iar în perioada similară din 2020 doar 723.

Potrivit AFDJ, creșterea semnificativă a traficului din perioada 2022-2023 a fost determinată de redirecționarea unei părți a transporturilor maritime dinspre portul ucrainean Odesa către ruta dunăreană, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ulterior, redeschiderea coridorului maritim Odesa-Constanța a redus din nou volumul navelor care tranzitează sectorul românesc al Dunării.

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