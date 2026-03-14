Cine sunt „Prietenii Competitivității” în UE. Noi discuții între liderii UE – Reducerea prețurilor energiei, principalul subiect discutat

Președintele României Nicușor Dan a participat marți seară la o reuniune prin sistem videoconferință cu liderii europeni, în pregătirea Consiliului European din 19-20 martie 2026.

Dialogul a avut loc într-un format mai restrâns, care nu a inclus toți cei 27 lideri de state și de guverne. Președintele a numit acest grup de state „Prietenii Competitivității”, care a luat naștere la summitul informal din februarie de la Castelul Alden Biesen din Belgia.

Principalul subiect abordat, conform președintelui României, a fost cel legat de prețurile la energie si impactul lor asupra obiectivelor de consolidare a competitivității europene și de stimulare a industriei, agravat recent de creșterea prețurilor la petrol și gaze pe piața internațională, ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu.

Reuniunea a pregătit agenda Consiliului European de săptămâna viitoare

„Am avut în această seară un dialog aplicat cu liderii europeni în cadrul reuniunii prin videoconferință a grupului de state «Prietenii Competitivității». A fost o întâlnire foarte utilă din perspectiva coordonării pozițiilor noastre, în pregătirea Consiliului European din 19-20 martie 2026. (…) Am subliniat nevoia și importanța unor măsuri urgente pentru scăderea prețului energiei, astfel încât să fie redusă presiunea asupra industriei și cetățenilor și să fie relansată competitivitatea economiei europene, iar asupra acestei chestiuni a fost consens între liderii participanți”, a transmis președintele României, Nicușor Dan, printr-o postare pe Facebook.

Președintele a mai transmis că, în mod cert, Uniunea Europeană trebuie să își consolideze autonomia în acest sector și să își reducă dependențele cât mai rapid.

„În paralel, trebuie să facem o analiză a modului în care vom aborda sectorul energetic pe termen mediu și lung, care să vizeze valorificarea rolului resurselor proprii și revalorizarea lor în ansamblul mix-ului energetic european”, a mai transmis Nicușor Dan.

