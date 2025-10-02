Nicușor Dan, la Copenhaga: Zidul antidrone ar putea fi operațional în câteva luni: „Amenințarea cu drone nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia”

Zidul antidrone ar putea fi operațional în câteva luni, a anunțat joi președintele Nicușor Dan, la Copenhaga, unde va participa la reuniunea Comunităţii Politice Europene.

Zidul antidrone propus de UE pentru consolidarea apărării comunitare este în acest moment în stadiu de „schiță a unui plan de acțiune”, a precizat șeful statului.

„O mare parte din discuția de ieri (din cadrul summit-ului informal al liderilor UE, n.r.) s-a axat pe acest subiect. În acest moment, vorbim despre o schiță a unui plan de acțiune. Mai întâi conturăm planul, iar apoi, eventual, liderii vor coagula eforturile în jurul său.

Există nuanțe în discuție, dar deja nu mai este vorba doar despre o chestiune de vecinătate cu Rusia, pentru că ați văzut ce s-a întâmplat la aeroporturi – este o amenințare reală. Chiar dacă există unele diferențe de abordare, direcția este clară: se merge pe conceptul unui «zid antidrone».

A fost și o discuție politică, care, în ultima ei parte, a ajuns și la tema finanțării. În ceea ce privește partea operațională, miniștrii apărării se întâlnesc mult mai des decât liderii statelor”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat când va fi operațional, președintele a precizat că „în câteva luni”.

Președintele va prezenta raportul procurorului general despre gruparea Potra și influențele Rusiei în alegerile prezidențiale din 2024

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunțat totodată că va prezenta, în fața liderilor europeni, materialul procurorului general, Alex Florența, despre gruparea Potra și influențele Rusiei în alegerile prezidențiale din România din 2024.

„Va fi o discuție despre ce face fiecare stat pentru a combate aceste practici (de dezinformare, n.r.). Este o inițiativă a noastră, pornită de la o întrebare adresată anterior și pentru care acum avem un răspuns. (…)

În cadrul discuțiilor, voi prezenta materialul procurorului general. Vom avea, de asemenea, întâlniri bilaterale cu prim-miniștrii din Suedia, Belgia și Armenia. Acesta este programul zilei. Materialul prezentat de procurorul general vizează inclusiv finanțarea și încercările grupării Potra de a destabiliza ţara, dar cel mai important aspect este influența exercitată prin rețelele sociale prin acel mecanism în trei etape, pe care vi l-a prezentat procurorul general: un site care te duce spre un alt site, legat de viața curentă sau medicina alternativă, unde găsești o «ştire surpriză» și ești direcționat către un site clonă.

De asemenea, se analizează și modul în care s-a operat pe TikTok, astfel încât hashtagul «Georgescu» a ajuns foarte sus în topul mondial. Va fi o discuție despre ce face fiecare stat pentru a combate aceste practici. Este o inițiativă a noastră, pornită de la o întrebare adresată anterior și pentru care acum avem un răspuns”, a spus Nicuşor Dan.”, a spus şeful statului, despre raportul privind implicarea Rusiei în alegerile din România pe care îl va prezenta în fața liderilor.

Joi la Copenhaga are loc o reuniune a statelor europene, membre sau nu ale Uniunii, cu o adunare plenară și mai multe discuții.

Una dintre ele va fi dedicată Republicii Moldova, imediat după alegeri, alta va fi despre droguri, iar alta despre dezinformare și influența rusă, a anunțat președintele.

La discuțiile de joi de la Copenhaga participă și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, dar și președinta Republicii Moldova Maia Sandu, în contextul în care agenda discuțiilor include situația din Ucraina și securitatea europeană.

