Nicușor Dan, după summitul de la Copenhaga: Planurile pentru securitatea Europei și Zidul anti-drone vor fi finalizate la următorul Consiliu European / Discuții avansate cu Ucraina pentru producție comună de drone – Președintele își va numi luna asta consilieri noi

Președintele României Nicușor Dan a anunțat joi, în cadrul unei conferințe de presă după summit-ul Comunității Politice Europene de la Copenhaga, că întreaga problematică a planului de acțiune pentru securitatea Europei, inclusiv drone, se va discuta în cadrul reuniunii Consiliului European din 23-24 octombrie, de la Bruxelles.

Șeful statului a vorbit și despre reacția liderilor europeni la informațiile prezentate și documentate de autoritățile române în cazul interferenței ruse în alegerile prezidențiale, care a dus la decizia anulării alegerilor. Președintele Dan a spus că foarte mulți din cei cu care a discutat i-au cerut o copie a celor prezentate.

În același timp, președintele a anunțat joi că România este interesată să colaboreze cu Ucraina în domeniul dronelor, iar această colaborare ar putea fi finanțată cu fonduri europene. Președintele României a spus că discuțiile cu Kievul în acest sens au demarat deja.

În ce privește chestiuni interne, șeful statului a anunțat că își va numi o nouă echipă de consilieri la jumătatea lunii octombrie.

Nicușor Dan: Discuția despre zidul anti-drone e în faza de alocare financiară

Șefului statului a explicat că marile discuții cu privire la finanțarea zidului anti-drone și a finanțării Ucrainei, stat aflat în război de aproape 4 ani cu Rusia, vor fi tranșate la următorul summit european de la Bruxelles.

”Cu privire la finanţare, finanţare pentru apărare, finanţare pentru Ucraina, finanţare pentru această nouă ameninţare – dronele – e o discuţie care a început în Consiliu, şi care urmează să continue la Consiliul următor de la Bruxelles, din 23-24 octombrie. Deci este o discuţie care a început. Nu pot să vă spun în momentul acesta sume sau altceva, pentru că discuţia nu s-a terminat”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, despre sistemul de apărare anti-drone dorit de liderii UE.

El a menţionat că, în ceea ce priveşte acest sistem anti-drone de pe Flancul estic, şi în general despre cum se va apăra Europa de drone, ca aceasta este o discuţie pe partea tehnică, operaţională, care se poartă în special între miniştrii apărării care se întâlnesc mult mai des decât se întâlneşte Consiliul European, la nivel de lideri.

”Treaba Consiliului European este să discute de bani şi de calendarul de realizare a măsurilor care se propun de acel plan de acţiune, care va cuprinde şi discuţia despre drone. Azi a fost o discuţie preliminară despre ceea ce veţi vedea la finalul reuniunii din 23-24 octombrie, acel plan de acţiune pe toată problematica de securitate a Europei, inclusiv drone”, a arătat Nicuşor Dan.

Discuția cu Ucraina pe producția comună de drone e avansată

Despre o iniţiativă comună a României şi Ucrainei pentru construcţia de drone, cu fonduri europene, preşedintele Nicuşor Dan a spus că ”ceea ce am învăţat toţi de la acest război din Ucraina este că tehnologia şi în special tehnologia pe drone avansează foarte rapid şi nu mai este vorba de a avea bani pentru a cumpăra o tehnologie care există, ci de a ţine pasul cu evoluţia tehnologică, pentru o tehnologie care nu exista în 2022, când a început războiul”.

”Există o expertiză, care nu este uniformă între ţările europene şi ţările membre NATO, pe drone şi mai ales pe a te apăra de drone. Între ţările europene, Ucraina în mod evident, pentru că este într-un război, are o capacitate tehnologică în momentul acesta şi România, ca mai toate ţările europene, vrea să intre într-o colaborare cu Ucraina pentru ca, într-o negociere comercială reciproc avantajoasă, să acceadă la această tehnologie”, a precizat şeful statului.

Liderii europeni i-au cerut președintelui o copie a informațiilor despre influența Rusiei în alegeri

Șeful statului a mai declarat joi seară, în conferința sa de presă, despre documentul privind anularea alegerilor pe care l-a prezentat la Copenhaga, că a existat interes şi foarte mulţi din liderii cu care a vorbit i-au cerut o copie.

”În primul rând, am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și au zis că or să o citească în avion, la întoarcere. Am și pentru dumneavoastră, dacă vreți, în limba română, același document. Deci a existat interes. Ca să rezum ce v-am spus de dimineață, noutatea acestui document este că descrie un mecanism care, foarte pe scurt, înseamnă site-uri pe diferite teme, care sunt aparent benigne, cum ar fi spiritualitatea și (…) pentru care Parchetul a dovedit că publicitatea a fost făcută de niște firme din Rusia. Așa-zise site-uri de știri trimit la clone ale unor site-uri care sunt respectabile.

Deci acest mecanism este descris. Legat de ce face Uniunea Europeană, Comisia și-a propus ca, până la sfârșitul acestui an, să propună, cel puțin în dezbatere, un așa-numit scut democratic. Și probabil că în săptămânile următoare vom discuta despre ce înseamnă asta. Așteptăm să vină Comisia cu propuneri. (…) În acest moment există o cooperare a instituțiilor care, în cazuri de vădită dezinformare, pur și simplu dau conținutul jos. Dar mai avem de lucru la cum să combatem asta”, a detaliat președintele României.

Discuții bilaterale cu Suedia despre industria de apărare și amenințarea rusă

Președintele a mai anunțat printr-o postare pe Facebook că a discutat joi cu premierul Suediei, Ulf Kristersson, în marja summitului Comunității Politice Europene, despre investiții comune în industria de apărare.

”România și Suedia au o cooperare bilaterală foarte strânsă în contextul alianței noastre europene. M-am concentrat pe dezvoltarea în continuare a relațiilor economice și de investiții pe care le avem cu Suedia, cu un accent special pe industria de apărare. Am discutat, de asemenea, despre cum putem consolida descurajarea de către NATO a amenințărilor venite din partea Rusiei”, a scris șeful statului pe Facebook.

