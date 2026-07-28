Președintele Dan i-a trimis la Washington pe consilierul pentru securitate națională și pe șeful Statului Major, după cele trei drone rusești doborâte de Forțele Aeriene Române

Președintele Nicușor Dan i-a trimis pe consilierul său pentru securitate națională, Marius Lazurca, și pe șeful Statului major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, în Statele Unite, unde vor discuta cu membri ai administrației Trump și ai Congresului SUA despre incidentele cu drone rusești în spațiul aerian al României și despre securitatea la Marea Neagră.



„Președintele Dan ne-a trimis, pe mine și pe șeful Apărării din România, la Washington DC pentru a ne întâlni cu administrația Trump şi cu liderii Congresului, în vederea consolidării cooperării noastre în materie de securitate în regiunea Mării Negre”, a anunțat Marius Lazurca într-o postare pe platforma X.

Lazurca arată că piloții români, care zboară la bordul avioanelor F-16 de fabricație americană, au doborât trei drone rusești în ultimele trei zile.

President Dan sent Romania’s Chief of Defense and me to Washington DC to meet with the Trump Administration and Congressional leaders to advance our Black Sea security alignment.



Courageous Romanian pilots flying American-made F-16s have knocked out 3 Russian drones over the… pic.twitter.com/BBZiW3XtC7 — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) July 27, 2026

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„Aceste amenințări ne reamintesc cât de important este parteneriatul nostru solid în domeniul securității cu Statele Unite și cât de recunoscători suntem pentru acesta”, subliniază Lazurca în mesaj.

Marius Lazurca este consilier prezidențial pentru securitate națională în cadrul Departamentului Securităţii Naționale, Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni.

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