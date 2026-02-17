Nicuşor Dan va înlocui 40-50 de ambasadori, în martie – Problema reprezentării României e lipsa diplomației economice

În luna martie, între 40 și 50 de ambasadori vor fi rechemați de la post și înlocuiți, a declarat marți președintele Nicușor Dan, într-un interviu acordat Radio România Actualități, în care a subliniat că România nu are o diplomație economică, deși este necesară.

”Pentru că termenul uzual este de 90 de zile din momentul rechemării, până când schimbările se produc de fapt, estimez că în cursul lunii martie vom avea 40 – 50 de rechemări şi de numiri totodată, pentru ca ele să devină efective din vara aceasta”, a spus şeful statului.

El a recunoscut că printre aceste numiri se află şi ambasadori în capitale importante.

”Realitatea este că termenul uzual este de 4 ani. Teoretic, preşedintele ar fi trebuit să fie ales în noiembrie şi să fi avut timp să schimbe. Termenul uzual este de 4 ani. Acest termen de 4 ani este depăşit pentru mulţi dintre ambasadorii noştri. Ar fi trebuit să avem alegeri prezidenţiale în noiembrie anul trecut şi preşedintele să se apuce să schimbe în vara lui 2025. Nu s-a întâmplat, am avut alegeri abia în mai şi atunci o să schimbăm în vara lui 2026”, a subliniat şeful statului.

În linii mari, diplomaţia noastră este una profesionistă, în opinia președintelui Nicușor Dan.

Marea lipsă – diplomația economică

”Ce a lipsit? Ceea ce se cheamă o diplomaţie economică. Aici, din nou, sunt două componente. Activitatea propriu-zisă a ambasadorului, care se duce, discută cu mari companii din ţara respectivă, încercând să stabilească relaţii, care tatonează piaţa, vede companii din România care au oportunităţi. De altă parte, trebuie să existe un creier, o viziune în spate, care să îndrepte pe oamenii ăştia către a face aceste activităţi. Şi noi n-am avut niciuna, nici alta, dacă e să spunem aşa. Adică, nu am avut o viziune centrală de diplomaţie economică, despre care sunt zonele, care sunt companiile româneşti, care sunt invitaţiile, unde să invităm, şi asta va mai dura. Dar mandatul pe care o să-l dăm va fi că partea economică este extrem de importantă în activitatea lor”, a explicat preşedintele Nicuşor Dan.

****