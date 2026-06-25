Nicușor Dan: Următorul Summit al Flancului estic va avea loc în România

Următorul Summit al Flancului estic va avea loc în România, a anunțat, joi, președintele Nicușor Dan în cadrul unei declarații de presă comune cu liderii țărilor care au participat la reuniunea acestui format, la Gdansk.

„Am fost de acord că următoarea reuniune în acest format va avea loc în România la începutul anului 2027, dacă până atunci nu vor avea loc evenimente excepționale”, a declarat șeful statului.

În intervenția sa, Nicușor Dan a abordat situația de securitate din regiune și rolul României.

„Transmitem împreună un mesaj de unitate, transmitem faptul că recunoaștem împreună Rusia ca amenințare colectivă pentru țările noastre. Transmitem un mesaj de solidaritate cu Ucraina și de continuare a sprijinului pentru războiul pe care îl duce, apărând în același timp Europa. Avem aceeași opinie în ceea ce privește relația dintre Uniunea Europeană și NATO, care trebuie să fie complementare pe chestiunea apărării Europei și fiecare dintre noi am înțeles necesitatea creșterii cheltuielilor, care să se transforme în echipamente militare”, a afirmat el.

Președintele a spus că este important ca această unitate să fie de la nordul la sudul Flancului estic, pentru zona Mării Negre.

„Este important pentru România și am informat colegii despre progresele pe care le-am făcut în privința hubului de securitate la Marea Neagră, un proiect al Uniunii Europene”, a adăugat acesta.

Potrivit lui Nicușor Dan, summitul a fost și o ocazie pentru a trece în revistă situația programelor de echipare militară, țara noastră fiind interesată de Eastern Flank Watch.

„Ne interesează și programele din cadrul financiar multianual, și aici am insistat pentru includerea experienței Ucrainei în aceste programe, pentru a exista un echilibru dintre necesitatea de competitivitate și necesitatea strategică pe obiectivele pe care le avem în ceea ce privește apărarea Flancului estic”, a menționat șeful statului.

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