Președintele Nicușor Dan participă la Summitul virtual al Coaliției de sprijinire a Ucrainei – Mesajul șefului statului către Donald Trump

Președintele României, Nicușor Dan, va participa mâine, în format de videoconferință, la summitul Coalition of the Willing, a anunțat, marți, Biroul de presă al Administrației prezidențiale.

În același timp, președintele Nicușor Dan a transmis marți, printr-o postare pe platforma socială X, că salută „eforturile” președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului din Ucraina. Aceasta este prima reacție a președintelui României de la începerea pregătirilor pentru întâlnirea Trump-Putin din Alaska, programată să aibă loc vineri, 15 august.

Mesajul președintelui României

„Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă”, a transmis Nicușor Dan, într-o postare pe pagina sa de X.

Președintele amintește și de declarația comună semnată de 26 de șefi de stat și de guvern europeni, care spun că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului lor.

„Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul. Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

Discuții Ucraina-Aliații înaintea întâlnirii Trump-Putin de vineri

Așa-numita coaliție a susținătorilor militari ai Ucrainei se va reuni pentru o convorbire comună de la ora 16.30 (ora Germaniei), găzduită de Germania, Regatul Unit și Franța.

Reuniunea coaliției va fi precedată, potrivit Politico, de o discuție de o oră la care vor participa liderii din Germania, Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, plus președinții Comisiei Europene și Consiliului European, precum și Volodimir Zelenski și șeful NATO, Mark Rutte.

Programul conține apoi o discuție de o oră între liderii europeni și președintele Ucrainei cu Trump și vicepreședintele J.D. Vance.

Summitul virtual, organizat de cancelarul german Friedrich Merz și la care va participa prin videoconferință și președintele României, are loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin pe tema războiului din Ucraina.

