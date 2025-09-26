cursdeguvernare

Nicușor Dan: SRI a influențat viața politică și zona economică – Noul director civil va fi garanția că vor dispărea acestea excese și interferențe

De Vladimir Ionescu

26 septembrie, 2025

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Digi24, că a existat o influență a Serviciului Român de Informații (SRI) în viața politică și în zona economică.

El a adăugat că un director civil ar trebui să reprezinte garanția că vor dispărea anumite ”excese” și interferențe în zone în care acestea nu ar trebui să existe.

”Am avut o influență – mai puțin a SIE – dar am avut o influență a SRI în viața noastră politică, în decizii, în zona economică. Și atunci persoana care va conduce SRI este o persoană care va avea putere în statul român. Bineînțeles că noi trebuie să facem două lucruri. Pe de o parte, ca partea operativă să nu fie zdruncinată, pentru că sunt chestiuni de securitate foarte serioase de care serviciul ăsta se ocupă. Pe de altă parte, să prevenim ca excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, interferențele cu diferite fenomene sociale cu care nu trebuia să interfereze, să dispară. Și un director civil ar trebui să fie garanția pentru lucrul ăsta”, a spus Nicușor Dan, citat de Agerpres.

”Numirile la SRI și SIE se vor tranșa când acest subiect nu se va suprapune cu alte discuții importante din Coaliție”


Șeful statului a precizat că va face nominalizările pentru conducerea SRI și a SIE ”la momentul oportun”, când subiectul nu se va suprapune cu alte teme de discuție.

”La momentul oportun, pentru că este un dialog (…) între președinte și partidele din coaliție, între partidele din coaliție între ele și, la momentul în care această discuție nu se va suprapune cu alte discuții care sunt la fel de importante pentru stabilitatea noastră, o vom avea și o vom tranșa. (…) În momentul potrivit, discuția va avea loc între mine și partide. Mai mult de atât nu pot să spun”, a declarat el.

La insistențele moderatorului, dacă Gabriel Zbârcea și Marius Lazurcă sunt numele pentru SRI și SIE, Nicușor Dan s-a limitat să repete că va exista o discuție „la momentul potrivit”, cu partidele din coaliție. „Mai mult nu pot spune”, a spus Nicușor Dan.

(Citește și: Nicușor Dan, despre numirile la șefia SRI și SIE: „Voi face propunerile oficiale când o să fiu sigur că Parlamentul va vota”)

***


