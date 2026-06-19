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Nicușor Dan și Giorgia Meloni, prima reuniune de coordonare a grupului „Prietenii Coeziunii”: „Vom continua să pledăm pentru un buget ambițios al UE”

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De Iulian Soare

19 iunie, 2026

Președintele Nicușor Dan și premierul italian, Giorgia Meloni, au organizat joi prima reuniune de coordonare a grupului „Prietenii Coeziunii” la nivel de lideri, înaintea discuțiilor privind cadrul financiar multianual (MFF) 2028-2034.

„Vom continua să pledăm pentru un buget al UE ambițios, cu resurse suficiente pentru politica de coeziune și politica agricolă comună, precum și pentru consolidarea competitivității generale în întreaga Uniune Europeană”, a anunțat șeful statului român pe Facebook.

Cele 16 state din acest grup: România, Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Spania și Ungaria.


Comisia Europeană a propus pentru perioada 2028-2034 un buget multianual de aproximativ 2.000 de miliarde de euro, care include o reformă amplă a principalelor instrumente de finanțare ale Uniunii. Propunerea prevede o reducere de aproximativ 10% a fondurilor destinate Politicii Agricole Comune și Politicii de Coeziune, măsură contestată de un grup de 17 state membre, printre care și România.

În urmă cu o săptămână, președinția cipriotă a Consiliului UE a prezentat o nouă variantă de compromis. Documentul menține în mare parte reducerile pentru agricultură și coeziune, dar introduce creșteri limitate pentru unele state beneficiare și reduce cu aproximativ 2% dimensiunea totală a bugetului propus de Comisia Europeană.

Noua propunere prevede, de asemenea, diminuarea fondurilor destinate competitivității economice, apărării și acțiunii externe a Uniunii. Negocierile dintre statele membre și Parlamentul European urmează să se intensifice în perioada următoare, obiectivul fiind adoptarea cadrului financiar multianual până la sfârșitul anului 2026.

Viitorul MFF (2028-2034) este unul dintre principalele subiecte ale Consiliului European de vară, ce are loc joi și vineri la Bruxelles.

(Citește și: „Prietenii Coeziunii” – România și alte 15 state, declaraţie și propuneri privind Cadrul financiar multianual 2028-2034: Alocări mai mari pentru Coeziune și Agricultură. Comunicatul președintelui Dan)

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