cursdeguvernare

Newsletter
Contact
luni

21 septembrie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Nicușor Dan și Alexandru Nazare, discuții la New York cu JP Morgan și investitorii în obligațiuni românești. Finanțele publice și strategia de împrumut a statului, pe agendă

Rss
De Vladimir Ionescu

21 septembrie, 2026

Președintele Nicușor Dan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au programată luni seară, la New York, o întâlnire cu reprezentanții JP Morgan Chase și cu investitori instituționali care dețin sau urmăresc obligațiunile României, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Discuțiile au loc într-un moment sensibil pentru finanțarea statului, în condițiile în care piețele urmăresc îndeaproape evoluția fiscală și politică a României.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, discuțiile cu JP Morgan și investitorii vor viza evoluția finanțelor publice, continuarea consolidării fiscale, strategia de finanțare a statului și perspectivele economiei românești. Nazare participă în perioada 21-22 septembrie la delegația oficială condusă de președintele Nicușor Dan la New York.

Investitorii se uită tot mai atent la criza politică, în contextul necesarului de finanțare record al României din următorii ani

Întâlnirea vine în contextul în care investitorii se uită tot mai atent spre clasa politică pentru a înțelege cât de probabilă este instalarea unui nou guvern cu puteri depline și cât de mare este riscul alegerilor anticipate. În acelașli timp, investitorii urmăresc în special continuarea reducerii deficitului și capacitatea autorităților de la București de a prezenta un buget credibil pentru 2027, în condițiile în care România nu și-a asigurat până la data de 10 septembrie decât 65% din necesarul anual de finanțare.

Amintim că Fitch a avertizat recent că prelungirea crizei politice poate afecta credibilitatea consolidării fiscale și poate readuce în discuție riscul retrogradării ratingului suveran sub pragul „investment grade”.

Tot luni, Nicușor Dan are programate întâlniri cu președintele Atlantic Council, Frederick Kempe, și cu antreprenori români din sectorul tehnologic din SUA. Președintele participă, de asemenea, la evenimentul „Anchoring the Eastern Flank: Critical Infrastructure and Transatlantic Capital in Central and Eastern Europe”, organizat de Atlantic Council România.

La același eveniment participă și Alexandru Nazare, iar Ministerul Finanțelor arată că reuniunea aduce împreună investitori instituționali americani, instituții de finanțare pentru dezvoltare și oficiali din regiune, obiectivul fiind atragerea capitalului american către proiecte strategice și dezvoltarea componentei economice a Parteneriatului Strategic România-SUA.

Marți, Nazare are programată și o întâlnire cu Ben Black, CEO al U.S. International Development Finance Corporation, pentru discuții privind finanțarea unor proiecte românești din infrastructură, energie și tehnologii avansate.

(Citește și: Avertisment Fitch: România riscă să fie retrogradată la „junk” dacă criza politică persistă)

(Citește și: ”Bloomberg: Investitorii tratează obligațiunile României ca pe singurele titluri „junk” din UE – Investitorii urmăresc reducerea deficitului din acest an și se așteaptă ca bugetul pe 2027 să continue tendința”)

***



Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cristian Grosu / Noua tranziție istorică (geo)economică a României și mizele ei (geo)politice. Războiul din subteranele României și 2 PS-uri

OPINII & EDITORIAL
În aceste zile din primăvara lui 2026, se desfășoară, chiar

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți