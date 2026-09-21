Nicușor Dan și Alexandru Nazare, discuții la New York cu JP Morgan și investitorii în obligațiuni românești. Finanțele publice și strategia de împrumut a statului, pe agendă

Președintele Nicușor Dan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au programată luni seară, la New York, o întâlnire cu reprezentanții JP Morgan Chase și cu investitori instituționali care dețin sau urmăresc obligațiunile României, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Discuțiile au loc într-un moment sensibil pentru finanțarea statului, în condițiile în care piețele urmăresc îndeaproape evoluția fiscală și politică a României.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, discuțiile cu JP Morgan și investitorii vor viza evoluția finanțelor publice, continuarea consolidării fiscale, strategia de finanțare a statului și perspectivele economiei românești. Nazare participă în perioada 21-22 septembrie la delegația oficială condusă de președintele Nicușor Dan la New York.

Investitorii se uită tot mai atent la criza politică, în contextul necesarului de finanțare record al României din următorii ani

Întâlnirea vine în contextul în care investitorii se uită tot mai atent spre clasa politică pentru a înțelege cât de probabilă este instalarea unui nou guvern cu puteri depline și cât de mare este riscul alegerilor anticipate. În acelașli timp, investitorii urmăresc în special continuarea reducerii deficitului și capacitatea autorităților de la București de a prezenta un buget credibil pentru 2027, în condițiile în care România nu și-a asigurat până la data de 10 septembrie decât 65% din necesarul anual de finanțare.

Amintim că Fitch a avertizat recent că prelungirea crizei politice poate afecta credibilitatea consolidării fiscale și poate readuce în discuție riscul retrogradării ratingului suveran sub pragul „investment grade”.

Tot luni, Nicușor Dan are programate întâlniri cu președintele Atlantic Council, Frederick Kempe, și cu antreprenori români din sectorul tehnologic din SUA. Președintele participă, de asemenea, la evenimentul „Anchoring the Eastern Flank: Critical Infrastructure and Transatlantic Capital in Central and Eastern Europe”, organizat de Atlantic Council România.

La același eveniment participă și Alexandru Nazare, iar Ministerul Finanțelor arată că reuniunea aduce împreună investitori instituționali americani, instituții de finanțare pentru dezvoltare și oficiali din regiune, obiectivul fiind atragerea capitalului american către proiecte strategice și dezvoltarea componentei economice a Parteneriatului Strategic România-SUA.

Marți, Nazare are programată și o întâlnire cu Ben Black, CEO al U.S. International Development Finance Corporation, pentru discuții privind finanțarea unor proiecte românești din infrastructură, energie și tehnologii avansate.

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