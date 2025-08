Marea fugă: Nicușor Dan a semnat decretele de pensionare a 96 de magistrați – pe listă se află președinta și vicepreședinta Curții Supreme, președinta și vicepreședinta Tribunalului București și alți șefi din instanțe și parchete

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, 96 de decrete privind pensionarea unor magistraţi, majoritatea urmând să iasă din sistem chiar cu data 1 august, câţiva urmând să iasă la pensie la 1 septembrie. Printre cei care ies intempestiv din sistem se află și șefa ICCJ, Corina Corbu (foto).

Reamintim că președintele a fost acuzat de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), că a creat ”un adevărat blocaj” în derularea procedurilor de numiri şi pensionări ale magistraţilor, prin refuzul de a semna decretele primite în ultima lună de Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan a anunțat miercuri că au ajuns la Cotroceni 76 de solicitări de pensionare, ceea ce înseamnă că 20 au fost depuse în ultimele zile (cei care se vor pensiona de la 1 septembrie, probabil).

Valul acesta neobișnuit de retrageri din sistem a fost generat de modificarea condițiilor de pensionare, adică de iminența pierderii unor privilegii de care se bucură în prezent judecătorii și procurorii.

Vârsta standard de pensionare a mgistraților va fi de minimum 47 de ani și opt luni, începând de la 1 septembrie 2025 și până la 1 ianuarie 2029, după care va crește cu câte patru ani în fiecare an, până la atingerea vârstei general valabile de retragere de activitate în România 65 de ani, conform proiectului de modificare a condițiilor de pensionare a judecătorilor și procurorilor, pus în dezbatere publică.

De asemenea, cuantumul pensiei va fi limitat la 70% din ultimele venituri nete, nu 80% din brutul veniturilor din ultimul an.

Pe lista celor pensionați, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (52 ani)

Printre numele aflate pe lista decretelor semnate vineri de președintele Dan se află și Corin Corbu (52 de ani), șefa Curții Supreme, alături de alți șefi de instanțe și parchete, dintre care amintim:

Cosma Rodica, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – pensionare, la data de 1 august 2025

Rîşnoveanu Gabriela-Mihaela, judecător cu grad profesional de curte de apel, delegată în funcţia de preşedinte al Tribunalului Bucureşti – pensionare, la data de 1 august 2025

Panaite-Jitianu Elena, judecător cu grad profesional de curte de apel, delegată în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Bucureşti – pensionare, la data de 1 august 2025

Vitoş Răzvan-Arcadiu, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Tulcea, delegat în funcţia de preşedinte al acestei instanţe – pensionare, la data de 1 august 2025

Darabană Mihaela la Curtea de Apel Braşov, vicepreşedinte al acestei instanţe – pensionare, la data de 1 august 2025

Bădiţa Nicoleta, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Gorj, preşedintele Secţiei I Civilă a acestei instanţe – pensionare, la data de 1 august 2025

Brezeanu Loredana, procuror şef al Serviciului judiciar civil din cadrul Secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – pensionare, la data de 1 august 2025

Damian Carmen în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, delegată în funcţia de procuror şef al Serviciului de îndrumare şi control la această unitate de parchet – pensionare, la data de 1 august 2025

Enache Aurelia în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, delegată în funcţia de procuror şef al Serviciului teritorial Ploieşti – pensionare, la data de 1 august 2025

Nicușor Dan, după descoperirea a mai multor nereguli în cererile de pensionare aprobat de Consiliul Magistraturii: „Ce este cu debandada asta, CSM?”

Administrația Prezidențială a primit 76 de cereri de pensionare (doi judecători s-au răzgândit și le-au retras), dintre care 70% nu menționează data precisă a pensionării, iar în cazul a 90% din acestea nu a fost respectată regula potrivit căreia magistratul trebuie să anunțe instanța și conducătorul instituției cu 90 de zile înainte de data la care dorește să se retragă din activitate, a declarat miercuri președintele Nicușor Dan.

”Este total aberant ca în legea actuală, pensia pe care o ia magistratul care alege să iasă din sistem să fie cât salariul, asta încurajează oamenii să iasă din sistem. Prin acest fenomen, am pierdut foarte mulţi specialişti, am pierdut calitatea actului de justiţie. (…) Mai mult decât banii pe care i-am pierdut, am pierdut calitatea actului de justiţie, pentru că nimic nu poate să compenseze experienţa pe care oamenii aceştia o au şi calitatea actului de justiţie se transpune în multe, inclusiv în indicatori economici, pentru că înseamnă predictibilitate în societate”, a declarat Nicușor Dan, în conferința organizată exact pentru a răspunde la revolta CSM.

El a menționat că au existat mai multe nereguli în aceste solicitări de pensionare, conform analizei realizate la Cotroceni:

”Din analiza acestor 74 de cereri de pensionare, rezultă o întrebare către CSM: Ce este cu această debandadă? 70% din cererile de pensionare nu indică o dată precisă de pensionare. Și dacă lucrezi în cofetărie, la cojocărie, la inginerie, oamenii se pensionează dar au grijă să nu afecteze circuitul de producție și prevăd o dată de pensionare”.

„Mai mult, există o regulă foarte bună care spune că magistratul care dorește să se pensioneze cu 90 de zile înainte anunță instanța și conducătorul instanței are grijă să nu-l mai trimită în complet pentru a putea redacta hotărârile pe care nu le-a redactat. 90% din cereri nu verifică această condiție”.

