Nicușor Dan, schimb de mesaje cu administrația americană: Parteneriatului strategic cu SUA va fi continuat și extins. România trebuie să fie mai activă în UE și în NATO

Nicușor Dan a declarat joi că a avut un schimb de mesaje cu administrația SUA și că își dorește extinderea parteneriatului strategic cu Statele Unite, dar și ca România să fie mai activă în interiorul UE și NATO.

”Noi avem un parteneriat strategic cu Statele Unite pe care dorim să-l continuăm și să-l extindem. Noi am avut niște alegeri anulate, după care un anume dubii asupra acestui fapt în interiorul societății și a partenerilor. Începând de luni vom avea un președinte legitim care va putea discuta legitim cu administrația americană. Am avut un schimb de mesaje cu administrația americană. Trebuie să lămurim mult mai bine fenomenul anulări alegerilor, dar am văzu o deschidere din partea americană, cred că parteneriatul va fi continuat și extins”, a declarat Nicușor Dan, joi, la evenimentul „Black Sea and Balkans Security Forum”, ediția a IX-a.

România va continua parcursul pro-european, a dat asigurări Nicușor Dan.

”E cert că România va păstra direcția pro-occidentală, însemnând participarea în NATO, prezența în UE, de a semna parteneriatul strategic cu SUA. Nu a fost suficientă de activă România în niciuna din aceleași structuri, dar ca să fi activ, trebuie să ai și credibilitate. Îmi doresc ca România să se întărească în interiorul ei și să fie mai activă în aceste două grupuri”, a mai spus Nicușor Dan.

Despre Visa Waiver: „e o discuție tehnică. Va fi câteva luni de acum încolo”.

„Cât privește retragerea trupelor americane, nu ține doar de România, e o chestiune de politică americană. În timp, se va ocupa mai mult de Asia decît de Europa”, a mai spus Nicușor Dan.

Despre războiul din Ucraina: ”Deși am fost cumva un opozant al guvernărilor din ultimii 3 ani, am salutat modul în care România s-a poziționat față de războiul din Ucraina. A fost abordarea corectă și față de contextul politic internațional în care am avut un stat agresor care a rupt stabilitatea începută acum 80 de ani de tratatele internaționale. Ajutorul pentru Ucraina va continua, bineînțeles că ne dorim să ajungem la o pace sau la un armistițiu cât mai rapid. Apoi suntem foarte deschiși în a participa la efortul de reconstrucție a Ucrainei”, a precizat președintele ales.

Prima vizită în străinătate, în funcție de priorități: Republica Moldova, Bruxelles și Washington

Întrebat unde va efectua prima vizită externă, el a dat trei variante: ”Republica Moldova, Bruxelles sau Washington, în funcție de necesități. Mi-aș dori să fie Republica Moldova, ar fi un gest simbolic, dar în funcție de necesități, poate fi una din celelalte două”, a mai spus Nicușor Dan.

Legat de anularea alegerilor prezidențiale din 2024, președintele ales a precizat că„ trebuie să lămurim dubiile care au existat din partea administrației americane”.

Despre guvernare: Prima opțiune de premier – Ilie Bolojan; PSD și-a exprimat semi-disponibilitatea de a fi în Guvern

Principalele declarații ale lui Nicușor Dan despre guvern și servicii

În ceea ce privește Guvernul, nimic din ce se vehiculează nu este adevărat. Mă bucur că PSD și-a exprimat semi-disponibilitatea de a fi în Guvern.

Prima opțiune de premier rămâne Ilie Bolojan.

Pentru moment, atât eu cât și partidele ne uităm la problema deficitului. În discuțiile pe care le voi avea cu partidele, programul va fi mai important decât numele miniștrilor. Noi avem un deficit de 8-9% și în aceste condiții avem o creștere de 1-2%. Cumva noi suntem în recesiune și în 2024, de asemenea. Pe de altă parte, avem o economie privată solidă și perspectivele pentru România sunt foarte bune.

Voi avea discuții cu structurile de securitate cam peste o săptămână.

Principale amenințare este securitatea cibernetică. Este nevoie de o evaluare. Fără să cunosc detaliile, trebuie să colaborăm cu marile firme de tehnologie și cu partenerii internaționali.

Roberta Metsola, după întâlnirea informală cu preşedintele ales Nicuşor Dan: „Împreună la Bucureşti. Împreună pentru Europa. Împreună pentru România”

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a postat miercuri noapte un mesaj pe platforma X după întâlnirea informală pe care a avut-o miercuri seara cu preşedintele ales al României, Nicuşor Dan.

„Împreună la Bucureşti. Împreună pentru Europa. Împreună pentru România”, a scris Metsola, în limbile engleză şi română, alături de o fotografie în care îi strânge mâna lui Nicuşor Dan.

La rândul său, președintele ales, Nicușor Dan, a scris tot pe X că „România are nevoie de întreg sprijinul pe care îl poate obţine în perioada următoare.”

Şefa legislativului european a început miercuri o vizită de două zile în România.

Joi, 22 mai, Președinta Roberta Metsola va fi la Timișoara, la invitația primarului Dominic Fritz, pentru a primi premiul Timișoara pentru Valori Europene.

„Cu doamna Metsola a fost o întâlnire protocolară, am discut chestiuni tehnice în relația dintre UE și România”, a declarat joi dimineața președintele ales, citat de Agerpres.

