Nicușor Dan: Rusia este responsabilă de explozia dronei ucrainene în portul Constanța – Vom afla de ce a intrat drona în port, peste 7 – 10 zile

Președintele Nicușor Dan a confirmat, sâmbătă, că drona maritimă care a provocat explozia de vineri din zona Portului Constanța este una ucraineană, însă a subliniat că vinovată de situația creată în România este Federația Rusă, relatează Agerpres.

El a afirmat, la finalul unei ședințe de lucru cu factorii de decizie chiar la Constanța unde a fost analizat incidentul provocat de dronele marine ucrainene care au explodat în Portul Constanța și în largul Mării Negre, că Ucraina este țară agresată și „pentru orice fel de evenimente care apar responsabilul este Rusia”.



„Am avut o ședință lungă atât pe evenimentul de ieri, cât și pe contextul general în ce măsură suntem pregătiți pentru tipul acesta de evenimente. În primul rând, e cert acum, am avut o dronă ucraineană, parte dintr-un set de patru drone ucrainene care au pierdut controlul, încărcate cu explozibil, însă, trebuie să spunem foarte clar, Ucraina este țara agresată. Pentru orice fel de evenimente care apar, responsabilul este Rusia, pentru că Rusia este țara agresoare în acest război și Ucraina se apără așa cum reușește să o facă”, a declarat Nicușor Dan.



Șeful statului arătat că autoritățile române au procedat la timp și corect în cazul de la Constanța, respectând procedurile care se impun în astfel de situații.



„Acest tip de situații este prevăzut în niște protocoale și ele au început activitățile conform protocoalelor, prima parte a acestei activități fiind degajarea perimetrului posibil a fi afectat de persoane care nu au de-a face cu operațiunile respective, inclusiv mutarea unor nave care erau în apropiere. Deci, începând cu 6:47, operațiunile s-au desfășurat conform protocoalelor. La ora 10:00, a existat informația că această dronă se va autodetona la ora 10:26 și la ora 10.00 și foarte puține minute toate persoanele care erau deja implicate în această operațiune care ar fi presupus neutralizarea comunicațiilor cu nava și remorcarea ei pentru a fi dusă într-un poligon militar, toate aceste persoane, au părăsit și ele perimetru pentru a nu fi puse în pericol. S-a mai spus că nu a existat o coordonare între instituțiile statului care sunt implicate. Așa cum am spus, există un protocol care definește ceea ce face fiecare dintre autorități într-o situație ca asta. Acest protocol a fost respectat”, a explicat președintele.

Nicușor Dan a mai transmis că vom afla cum au ajuns dronele în Portul Constanța într-un interval de 7-10 zile din acest moment. Președintele a mai infirmat informația conform căreia dronele ar fi urmărit o navă din flota fantomă a Rusiei.

Declarațiile au fost făcute de Nicușor Dan la finalul ședinței de lucru pe care președintele a convocat-o pentru a analiza incidentul provocat de dronele care au explodat vineri în Marea Neagră, din care una în dana 78 din Portul Constanța, lângă dana Oil Terminal, de încărcare petrol.

În cadrul ședinței de lucru s-au mai evaluat și măsurile necesare pentru consolidarea apărării și securității pe litoralul românesc al Mării Negre, conform unui comunicat de presă oficial de vineri.

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