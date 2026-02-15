Nicușor Dan: România va participa în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului Păcii

România va participa în calitate de observator la prima reuniune a Consiliului Păcii al preşedintelui american Donald Trump, care va avea loc la Washington în 19 februarie, a anunțat duminică președintele Nicușor Dan.

„Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a anunțat președinele Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Șeful statului precizează că „decizia de a fi prezent la aceste discuții are la bază susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii”.

„România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicalǎ de urgențǎ”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

La sfârşitul lunii ianuarie, președintele american Trump a lansat „Consiliul pentru Pace”, o inițiativă care, potrivit acestuia, va avea ca scop rezolvarea conflictelor globale, între care războiul din Fâșia Gaza, și promovarea stabilității, păcii și guvernanței „în zonele afectate sau amenințate de conflicte”.

„Ședința inaugurală”

Administraţia Trump pregăteşte o reuniune a Consiliului pentru Pace în 19 februarie, la Washington, evenimentul fiind descris drept „şedinţa inaugurală”.

Reuniunea este programată să aibă loc la Institutul American pentru Pace, redenumit Institutul Donald J. Trump pentru Pace. Președintele SUA a declarat că reuniunea are ca scop, în parte, strângerea de fonduri, dar a subliniat că detaliile sunt încă în curs de elaborare.

Întâlnirea, despre care a scris pentru prima dată Axios, ar fi prima reuniune a grupului de la ceremonia de semnare a acordului, care a avut loc luna trecută la Forumul Economic Mondial de la Davos. Aproximativ douăzeci şi patru de ţări au semnat acordul privind Consiliul pentru Pace.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat că se va deplasa la Washington „în două săptămâni” pentru a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului.

De asemenea, Italia va participa la Consiliul pentru Pace al preşedintelui Donald Trump în calitate de observator, a anunțată sâmbătă premierul Giorgia Meloni.

