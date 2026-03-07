Nicușor Dan: România are nevoie doar de 10-20% din gazele extrase din perimetrul Neptun Deep pentru consumul intern

România va începe să extragă gaz din Marea Neagră începând cu anul viitor, însă numai 10-20% din gazele extrase ar merge către consumul intern, a spus preşedintele Nicuşor Dan la un eveniment organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Polono-Română.

„Anul viitor, 2027, România va începe să extragă gaz din Marea Neagră, aproximativ 10 miliarde de metri cubi, din care doar 1-2 miliarde sunt necesare pentru consumul intern al României şi restul oferă oportunităţi”, a spus preşedintele.

În prezent, consumul de gaze local este de circa 10-11 mld. metri cubi, din care aproximativ 7,5 mld. mc reprezintă producția internă și aproximativ 3,2 mld. mc sunt importuri.

În ceea ce privește importurile, se anticipează o tendință de reducere, cu un ritm mai pronunțat în jurul anului 2027 (minus 6%), în concordanță cu avansul producției, prin intrarea în funcțiune a unor noi capacități, dar ținând cont și de menținerea tranzitului către piețele externe.

Pe 25 martie 2025, OMV Petrom şi Romgaz au anunţat începerea forajului pentru dezvoltarea şi exploatarea zăcămintelor de gaze naturale Pelican Sud şi Domino din perimetrul Neptun Deep, situat la 160 de km în largul Mării Negre.

Cele două companii investesc, împreună, până la patru miliarde de euro pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep.

***