Nicușor Dan, după reuniunea Coaliției de Voință de la Paris: „Ucraina trebuie să negocieze pacea dintr-o poziție de forță”

Președintele Nicușor Dan a afirmat, luni seară, după participarea la reuniunea Coaliției de Voință de la Paris, că investiția în apărarea și securitatea Ucrainei „este o investiție în propria noastră securitate, iar Ucraina trebuie să fie capabilă să negocieze pacea dintr-o poziție de forță”.

„Mă bucură participarea și aderarea începând de azi a Republicii Moldova la reuniunea Coaliției”, a menționat el.

Reuniunea de la Paris este parte a unor eforturi mai ample care includ și elaborarea unei poziții comune care ar putea fi prezentată Rusiei pentru încheierea războiului, precum și garanții de securitate pentru a susține orice eventual acord de pace.

Coaliția s-a lărgit la 37 de țări. Republica Moldova a aderat și ea

Președintele României a arătat că eforturile Coaliției rămân concentrate asupra obținerii încetării focului, iar Europa și restul partenerilor care sprijină Ucraina trebuie să rămână implicați în construirea unui cadru solid de garanții de securitate pentru Kiev.

Reuniunea de la Paris este parte a unor eforturi mai ample care includ și elaborarea unei poziții comune care ar putea fi prezentată Rusiei pentru încheierea războiului, precum și garanții de securitate pentru a susține orice eventual acord de pace.

„Am participat la reuniunea Coaliției de Voință, găzduită la Paris de președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron. Discuțiile dintre membrii Coaliției au reconfirmat motivele pentru care Europa și partenerii noștri, care împărtășesc aceleași valori, trebuie să rămână implicați în construirea unui cadru solid de garanții de securitate pentru Ucraina. Pe măsură ce avansăm cu acțiuni concrete și o planificare coordonată, eforturile noastre comune trebuie să rămână concentrate asupra obținerii încetării focului și, în cele din urmă, a unei păci juste, durabile și sustenabile. România va continua să acționeze ca un aliat responsabil și un partener de încredere în sprijinul acestui obiectiv”, a arătat Nicușor Dan, luni seară, într-o postare pe X, citată de News.ro.

Printre așa-numitele garanții de securitate pentru Kiev se numără și transformarea conceptului unei viitoare forțe multinaționale (MNFU) în Ucraina într-o realitate mai concretă, aceasta fiind una din opțiunile luate în considerare pentru oferirea de garanții de securitate Kievului.

Trebuie reținut că forța multinațională pentru Ucraina cuprinde componente terestre, aeriene, maritime și de instruire. Toți acești piloni urmează să fie testați în mod continuu, în grade diferite, cu participarea tuturor statelor implicate, pentru a le garanta credibilitatea, dar aici nefiind vorba despre exerciții NATO în Ucraina.

Nicușor Dan: Mă bucură participarea în premieră și aderarea Republicii Moldova la reuniunea Coaliției de Voință

Potrivit șefului statului, „prioritatea noastră imediată rămâne asigurarea libertății de navigație și protejarea rutelor comerciale din Marea Neagră”.

„Investiția în apărarea și securitatea Ucrainei este o investiție în propria noastră securitate, iar Ucraina trebuie să fie capabilă să negocieze pacea dintr-o poziție de forță. Totodată, am pledat ca de fiecare dată, și pentru acordarea unei atenții specifice securității Republicii Moldova. În acest sens, mă bucură participarea în premieră și aderarea începând de azi a Republicii Moldova la reuniunea Coaliției de Voință”, a menționat el.

Aderarea Republicii Moldova vine după ce o dronă a căzut și a explodat, duminică noapte, în apropierea satului Copanca, din raionul Căușeni, în sudul Republicii Moldova, la mai puțin de 100 de kilometri de capitala Chișinău.

Potrivit Ministerului Apărării şi Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, drona este de tip Gheran-2 (Shahed-136) și a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odesa.

Asistență UE de 120 mil. € pentru sprijinirea capacităților de apărare aeriană ale Republicii Moldova

Amintim că Consiliul Uniunii Europene a adoptat luni o măsură de asistență în valoare de 120 de milioane de euro, în cadrul Instrumentului european pentru pace, pentru sprijinirea Forțelor Armate ale Republicii Moldova și consolidarea capacităților de apărare aeriană ale țării, se arată într-un comunicat de presă.

Măsura de asistență va finanța un sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune pentru Forțele Armate ale Republicii Moldova. Aceasta completează măsurile anterioare de asistență acordate prin Instrumentul european pentru pace pentru supravegherea și apărarea aeriană.

Acest sprijin va permite în continuare Forțelor Armate ale Republicii Moldova să își îmbunătățească eficiența operațională și, astfel, să protejeze mai bine populația civilă.

Președintele Nicușor Dan a cerut la Summitul NATO de la Ankara ca aliații să apere Republica Moldova

De notat că, în conferința sa de după încheierea oficială a summitului NATO de la Ankara, președintele României a arătat că a susținut și propus aliaților să contribuie la capacitățile de apărare ale Republicii Moldova, având în vedere războiul ruso-ucrainean de la granița sa și riscurile de securitate aferente amenințării rusești din regiune.

„Am reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și am ridicat 2 puncte importante pentru noi, față de Flancul Estic: unul este Republica Moldova, respectiv solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacitățile de apărare ale Moldovei, stat neutru dar care împărtășește valorile occidentale, iar al doilea este importanța Mării Negre. Nu doar din perspectivă militară, ci și din perspectivă energetică pentru că, pe de o parte, în Marea Neagră urmează să producem gaz – și noi și Turcia –, iar pe de altă parte este poarta de intrare în Europa a energiei din zona Caspică. Prin asta crește importanța Mării Negre. Aici, printr-un acord semnat în cadrul summitului cu Turcia și Bulgaria s-a extins operațiunea de deminare la infrastructura critică, deci inclusiv la Neptun Deep și la conexiunea cu țărmul. Am informat aliații despre progresele făcute împreună cu Bulgaria pentru acel hub de securitate civil și invitația pentru parteneri să se alăture acestei inițiative – la fel, va fi o interfață între Europa și zona Caspică”, a afirmat Nicușor Dan.

***