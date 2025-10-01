Nicușor Dan retrimite în Parlament legea care scutește de impozit câștigurile din tranzacții cu criptomonede

Președintele Nicușor Dan a retrimis Parlamentului legea de aprobare a ordonanței de urgență care acordă o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu monede virtuale.

Câștigurile realizate din criptomonede până la sfârșitul lunii iulie 2025 ar urma să fie scutite de impozitul pe venit, de 10%, conform unui amendament adoptat de Parlament la sfârșitul anului trecut, la Legea de adoptare a Ordonanței privind amnistia fiscală. Aceste active digitale au înregistrat o creștere accelerată în toamna anului trecut, după victoria lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din SUA. Bitcoin a înregistrat un avans de circa 30% în acele luni.

Președintele României a apreciat că legea, în forma actuală adoptată de Parlament, contravine principiilor de echitate fiscală și angajamentelor asumate de statul român în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 8 – Reforma fiscală.

În plus, aceasta infirmă măsurile de ajustare fiscal-bugetară adoptate recent de Guvern, inclusiv eliminarea unor facilități și măsuri precum creșterea impozitului pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede de la 10% la 16%, măsură regăsită în pachetul II de reforme pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea.

Președintele României consideră că introducerea unei derogări privind taxarea veniturilor din tranzacții cu monede virtuale:

afectează negativ efortul colectiv de consolidare fiscală;

creează un precedent periculos de tratament preferențial;

slăbește încrederea în coerența politicilor fiscale ale statului român;

transmite un semnal neclar către contribuabili și piețele financiare.

De asemenea, articolul în cauză a fost introdus în Camera decizională, prin legea de aprobare a ordonanței de urgență, fără o evaluare a impactului bugetar conform exigențelor constituționale.

”În acest context, Președintele României solicită Parlamentului reanalizarea prevederilor legii, în vederea eliminării scutirii de impozit pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede și menținerii unei politici fiscale echitabile, responsabile și transparente, în concordanță cu realitățile bugetare și angajamentele internaționale ale României”, a transmis Administrația Prezidențială.

