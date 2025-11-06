Video / Președintele Nicușor Dan, la NATO Industry-Forum – a făcut apel la industria militară și a cerut ”mobilitate militară de la Marea Baltică la Marea Neagră”

Președintele României Nicușor Dan a lansat, joi, la NATO Industry-Forum de la București, un imbold pentru industria națională de apărare, afirmând că, în contextul în care Rusia este anticipată să rămână o forță destabilizatoare pentru Europa, ”reînarmarea nu este o alegere, cât o necesitate” pentru protejarea păcii și securității României.

NATO Industry-Forum s-a bucurat, joi, de prezența secretarului general al NATO, Mark Rutte.

Nicușor Dan a punctat în deschiderea NATO Industry-Forum că România va cheltui 2,24% din PIB în 2025 pe Apărare și va menține tendința ascendentă în următorii ani, context în care este important să producem echipamente militare în România.

”Pacea și securitatea nu sunt niciodată garantate. Înarmarea nu e o alegere, e o necesitate”

Totodată, președintele României a transmis că un obiectiv important este dezvoltarea mobilității militare pe axa Nord-Sud a Flancului Estic, ca parte a unei abordări coerente și integrate de la Marea Baltică la Marea Neagră. În acest sens, a punctat președintele Dan, e nevoie de consolidarea capacităților cu dubla utilizare: căi ferate, facilități portuare la Marea Neagră și la Dunăre, precum și alte elemente de infrastructură critică.

Principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan:

Îmi face o plăcere deosebită să mă aflu astăzi la NATO-Industry Forum, o ediție găzduită de România și organizată de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare şi de Divizia pentru Industria de Apărare, Inovație şi Armament din cadrul Statului Major Internațional al NATO.

Tema ediției actuale, reînarmarea NATO, inovare, accelerare, susținere, este deosebit de relevantă, având în vedere contextul din ultima perioadă, care, din păcate, ne obligă să vorbim tot mai mult despre reînarmare. Toate amenințările și provocările cu care ne confruntăm în prezent, de la războiul din Ucraina până la amenințările cibernetice și războiul hibrid, toate acestea ne amintesc că pacea și securitatea nu sunt niciodată garantate. De aceea, reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. Și nu este o alegere a NATO, sau a României, sau a celorlalte state membre a NATO, ci o necesitate.

Rolul Alianței este de a proteja pacea, iar responsabilitatea noastră este de a descuraja orice potențială agresiune și de a ne asigura că forțele noastre armate sunt capabile și bine pregătite să contracareze amenințările cu care ne confruntăm.

Avem o continuare a războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei, chiar la granița României. Pentru asta, și pentru ceilalți aliați de pe Flancul Estic, dar și pentru NATO în ansamblul său, agresivitatea Rusiei dincolo de Ucraina, prin încălcările recente ale spațiului aerian Aliat, precum și prin intensificarea și diversificarea atacurilor hibride, reprezintă o dovadă în plus că trebuie să facem mai mult pentru a fi pregătiți să ne apărăm. Trebuie să rămânem uniți și să asumăm o poziție de forță printr-o postură solidă și credibilă.

Angajamentul Alianței este de apărare colectivă, așa cum este prevăzut în Articolul 5 al Tratatului. Avem încredere deplină că NATO și Aliații de pe ambele maluri ale Atlanticului sunt angajați să apere fiecare centimetru al Alianței.

Noi, Aliații europeni, trebuie să ne asumăm responsabilități crescute în apărarea continentului și pentru a ne spori capabilitățile militare și de apărare, și, pentru asta, este absolut necesar să consolidăm industria de apărare națională, cea europeană, precum și cea transatlantică.

Legat de asta, pentru invitații noștri, am invitația de a vă informa cu privire la industria românească de apărare, care are o puternică tradiție. A fost, poate ca în multe alte locuri, neglijată în ultimii ani, dar există un potențial extraordinar. Avem companii care au toate condițiile, utilitățile pentru ca, în condițiile unui management interesant, să poată să fie folosite în necesitatea viitorilor ani de a crește producția industrială de apărare în Europa.

La Summitul NATO de la Haga din acest an am luat cu toți decizia de a crește semnificativ investițiile în apărare pentru a atinge ținta de 5% din produsul intern brut până în 2035. România are 2,24% în 2025 și va cheltui acești bani, și vom menține tendința ascendentă direct corelată cu amenințările de securitate. Însă această decizie reprezintă doar un prim pas pentru a ne atinge scopul. Trebuie să avem bani și trebuie să îi și cheltuim pentru a produce echipamente militare.

De asemenea, un element cheie pentru a asigura descurajări credibile și apărări eficiente este să lucrăm împreună, să producem în cooperare echipamentele de care forțele armate Aliate au nevoie, să colaborăm între state, între guverne și mediul privat pentru o industrie de apărare care favorizează inovația și valorifică tehnologiile emergente, să asigurăm împreună și alături de partenerii noștri lanțuri de aprovizionare trainice și interoperabilitatea sistemelor pe care le utilizăm.

Un alt obiectiv este să dezvoltăm mobilitatea militară pe axa Nord-Sud a Flancului Estic ca parte a unei abordări coerente și integrate de la Marea Baltică la Marea Neagră, atât de necesară în contextul de securitate actual, să consolidăm capabilitățile cu dubla utilizare – căi ferate, facilități portuare la Marea Neagră și la Dunăre, precum și alte elemente de infrastructură critică.

Acesta este contextul în care evenimente precum NATO-Industry Forum capătă o relevanță sporită tocmai prin rolul de a aduce împreună toți actorii implicați în acest proces – NATO, Statele Aliate, industria – și de a facilita dialogul direct dintre Alianță și sectorul industrial. Doar lucrând împreună, vom identifica cele mai bune soluții pentru provocările noastre comune.

Înainte de a încheia, aș dori să subliniez un aspect important pe care l-am discutat și ieri cu Secretarul General Mark Rutte, căruia îi mulțumesc pentru prezență. România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic și pentru propria sa securitate.

Peste 100 de companii la București. România, gazda celui mai mare forum industrial NATO

NATO-Industry Forum, a cărui organizare la București a presupus eforturi pe durata unui an și jumătate, reunește peste o sută de companii din întreaga Europă și SUA pentru consolidarea producției de tehnică și echipamente militare. De asemenea, săptămâna aceasta s-a semnat la București un acord între Guvernul României și nemții de la Rheinmetall pentru redezvoltarea fabricii de pulberi de la Făgăraș, un obiectiv al României de mai mulți ani.

România s-a angajat să crească cheltuielile de apărare la 3,5% din PIB până la final de 2030.

