Președintele Dan: Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv, testând constant limitele NATO și sfidând eforturile de pace / Noi nu am avut incidente similare, dar România e pregătită să răspundă la fel

Preşedintele Nicuşor Dan transmite, miercuri, după încălcarea spaţiului aerian polonez în noaptea trecută, că Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre şi sfidând toate eforturile noastre de a ajunge la pace.

Potrivit preşedintelui, acest lucru este inacceptabil, iar Rusia trebuie oprită şi presată să vină la masa negocierilor. Nicuşor Dan mai spune că vom continua să sprijinim pe deplin Ucraina şi poporul său curajos, care continuă să fie supus în fiecare zi unor atacuri nemiloase.

Russia has demonstrated again, also through the flagrant violation of Polish airspace last night, that it is behaving aggressively, constantly testing our limits and defying all our efforts to achieve peace.



This is unacceptable, Russia must be stopped and pressured to come to… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 10, 2025

România, în deplină solidaritate cu Polonia

Potrivit lui Nicuşor Dan, ”România este în deplină solidaritate cu Polonia, aliatul şi partenerul nostru strategic”.

”Suntem uniţi pentru a face NATO şi, în special, flancul estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, mai sigur. De asemenea, vom continua să sprijinim pe deplin Ucraina şi poporul său curajos, care continuă să fie supus în fiecare zi unor atacuri nemiloase”, mai declară Nicuşor Dan.

România e pregătită să răspundă la fel, dă asigurări președintele

Acesta a mai precizat ulterior, după o conferință organizată de AmCham, că România nu a avut incidente de acest fel, ci a avut accidental, la câteva sute de metri de graniţă. Preşedintele a dat asigurări că, dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacţiona la fel, iar oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi.

„În primul moment, solidaritate cu Polonia, a fost o măsură justificată. Toate statele NATO şi-au exprimat solidaritatea. Noi nu am avut incidente de acest fel, adică ce am avut noi am avut accidental, la câteva sute de metri de graniţă. Dacă se va întâmpla, procedurile sunt pregătite pentru a reacţiona la fel, numai că oamenii nu trebuie să fie îngrijoraţi”, a spus Nicuşor Dan.

Şeful statului a fost întrebat ce reacţie ar putea avea România în acest caz al intrării unor drone pe teritoriul ţării noastre şi dacă suntem pregătiţi. „În urma legii pe care Parlamentul a dat-o, dacă nu mă înşel în martie, şi a procedurilor ulterioare din CSAT, procedurile sunt pregătite”, a subliniat preşedintele.

Premierul polonez Donad Tusk a declarat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO şi că se află în consultări continue cu aliaţii pentru a consolida apărarea aeriană a Poloniei, după ce în cursul nopţii au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian al ţării.

Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmite presa internaţională. Ulterior, şi Belarusul a anunţat că a doborât drone pe teritoriul său în cursul nopţii, fără a preciza originea acestora.

