Nicușor Dan a promulgat legea privind starea de criză pe piața carburanților și prelungirea TVA de 9% pentru locuințe

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a promulgat legea ce (re)instituie situație de criză pe piața produselor petroliere și legea care prelungește termenul de aplicare a cotei reduse de TVA de 9% pentru anumite achiziții de locuințe. Șeful statului arată că acestea sunt acte normative pe care le consideră esențiale pentru stabilitatea economică și protejarea veniturilor populației.

Promulgările vin după ce Guvernul a modificat în Parlament forma inițială a legii privind carburanții, introducând un mecanism de acciză dinamică, ajustabilă la fiecare două săptămâni, pe fondul riscurilor privind aprovizionarea cu motorină și al creșterii prețurilor. Măsura reinstituie și o contribuție de solidaritate asupra OMV Petrom, care vizează taxarea profiturilor excepționale obținute de pe urma prețurilor mai mari.

Nicușor Dan: ”E un semn de stabilitate și maturitate”

”Am semnat astăzi decretele de promulgare pentru două acte normative importante pentru stabilitatea economică a țării și protejarea veniturilor românilor: legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea de prelungire a termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe. Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și instabilitatea extremă a pieței petroliere internaționale au generat scumpiri accelerate ale carburanților inclusiv în țara noastră. Intervenția rapidă a statului era necesară din nou pentru că această majorare de prețuri se reflectă în costuri crescute în lanț pentru cetățeni și operatori economici, cu efecte directe asupra puterii de cumpărare, competitivității economice și asupra stabilității unor sectoare critice naționale”, a transmis președintele Nicușor Dan printr-o postare pe rețeaua socială Facebook.

Președintele arată că legea ce declară starea de criză pe piața petrolieră include și reducerea accizei la motorină.

”Măsurile de protecție instituite prin această lege vizează declararea stării de criză pe piața petrolieră, reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei pentru securizarea prioritară a consumului intern și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere”, explică președintele.

Cel de-al doilea act normativ promulgat prelungește până la 30 septembrie termenul în care cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pot beneficia în continuare de cota redusă de TVA de 9%.

”Cea de-a doua lege pe care am promulgat-o astăzi prelungește până la 30 septembrie termenul de achiziție a locuințelor cu TVA redus, de 9% și elimină costurile suplimentare pentru cumpărătorii afectați de situația atacului cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Totodată, cei care au făcut precontracte de cumpărare a locuințelor până la 31 iulie 2025 vor putea să încheie procedura fără TVA majorat până pe finalul lunii septembrie. Într-o perioadă complicată politic, este un semn de stabilitate și maturitate că măsuri echitabile și necesare pentru români obțin în Parlament voturile necesare. Dincolo de disputele politice, ceea ce contează sunt deciziile care aduc beneficii și protejează românii”, a transmis președintele Nicușor Dan.

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