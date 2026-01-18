Nicuşor Dan, „profund îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice” dintre aliaţii transatlantici: ”Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, duminică, într-o postare pe X, referitor la situaţia declanşată de intenţia preşedintelui american Donald Trump de a aplica taxe vamale mai mari ţărilor care susţin Groenlanda, că este „profund îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici cu privire la evoluţiile recente”. Şeful statului susţine că trebuie reluate discuţiile directe, la nivelurile diplomatice corespunzătoare, transmite News.ro.

Liderii europeni au reacţionat duminică faţă de ameninţarea preşedintelui american Donald Trump de a impune suprataxe vamale, din cauza opoziţiei lor faţă de planurile sale cu privire la Groenlanda, iar premierul italian Giorgia Meloni i-a cerut să nu comită o ”greşeală”, relatează AFP.

Preşedintele american Donald Trump doreşte să anexeze această insulă arctică uriaşă, un teritoriu autonom danez, iar o intensificare a ameninţărilor sale în ultimele săptămâni zguduie puternic relaţiile transatlantice.



Sâmbătă, Trump a ameninţat să sancţioneze opt ţări europene prin impunerea unor suprataxe vamale, după ce acestea au trimis câteva zeci de militari în Groenlanda în cadrul unui exerciţiu militar.

Reacțiile liderilor europeni

Premierul italian Giorgia Meloni, care are o relaţie bună cu Trump, a anunţat că i-a spus că este o ”greşeală” să pedepsească Europa pe plan economic.

Premierul britanic Keir Starmer plănuieşte să discute despre această situaţie cu Trump ”cât mai curând posibil”, iar ministrul britanic al Culturii Lisa Nandy a catalogat la BBC drept ”greşită” ameninţarea cu taxe vamale a preşedintelui american.

”Noi credem că este profund inutil şi neproductiv, iar premierul (britanic) nu s-a sfiit s-o spună clar”, a declarat ea.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a cerut, la rândul său, Uniunii Europene să lupte împotriva ameninţării taxelor vamale prin desfăşurarea puternicului ”instrument anticoerciţie” al UE.

Donald Trump a ameninţat să impună taxe vamale de 10% – începând de la 1 februarie – tuturor bunurilor trimise în SUA de către Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda.

Aceste taxe urmează să crească la 25% – începând de la 1 iunie, ”până când se încheie un acord de cumpărare completă şi totală a Groenlandei”, a anunţat preşedintele american.



Uniunea Europeană – care a încheiat în iulie un acord care prevede o taxă vamală americană de 15% impusă tuturor exporturilor sale – a convocat o reuniune extraodinară a ambasadorilor săi, duminică, la Bruxelles.

Preşedinţii Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen şi Consiliului European Antonio Costa au avertizat sâmbătă că impunerea unor taxe vamale ar compromite relaţiile transatlantice şi ar risca o spirală descendentă periculoasă”.

Mii de oameni au manifestat sâmbătă în capitalele Groenlandei, Nuuk, şi Danemarcei, Copenhaga, şi în alte oraşe daneze împotriva perspectivei unei anexări teritoriului de către Statele Unite.

