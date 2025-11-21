Nicușor Dan, personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere, urmat de Ilie Bolojan

Nicușor Dan este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere dintre numele testate, conform unui sondaj INSCOP.

„Datele reflectă nivelul de încredere al bucureștenilor în fiecare personalitate politică, dar și nivelul de încredere al celor care au auzit de fiecare personalitate, în condițiile în care notorietatea diferă de la persoană la persoană. Personalitățile cu nivel de notorietate mai mică beneficiază, firesc, de un nivel de încredere mai mic raportat la totalul populației pentru că baza lor de raportare este mai mică. În ceea ce privește personalitățile care candidează la alegerile pentru primar al Capitalei, este important de precizat că aceste date nu reflectă fidel intenția de vot.

Dacă întrebarea privind intenția de vot are variante exclusive, adică respondenții pot opta pentru un singur candidat, întrebările privind încrederea sunt distincte, același respondent putând avea încredere în mai multe personalități fie din același spectru politic, fie, ceva mai rar, din zone diferite”, a declarat Remus Ștefureac, directorul general al INSCOP Research.

Clasamentul

44.2% din totalul eșantionului declară că au destul de multă și foarte multă încredere în șeful statului, procentul urcând la 44.4% în rândul celor care afirmă că au auzit de el.

Pe locul al doilea se situează premierul Ilie Bolojan, cu 36.6% încredere raportată la totalul eșantionului (38.3% dintre cei care îl cunosc), urmat de Daniel Băluță cu 33.8% (respectiv 37.6% raportat la notorietatea sa).

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, obține 32.1% încredere la nivelul întregului eșantion (43.1% dintre cei care au auzit de el), fiind urmat de Călin Georgescu, în care 25.9% dintre respondenți declară că au destul de multă și foarte multă încredere (26.4% raportat la notorietate).

Cătălin Drulă – 19% încredere (24.3% dintre cei care au auzit de el);

Dominic Fritz – 17.2% (24.7% raportat la notorietate);

Anca Alexandrescu – 17.1% (21.2% raportat la notorietate);

Sorin Grindeanu – 14.6% (16.8% dintre cei care au auzit de el).

Notorietatea personalităților politice în București

Sondajul măsoară și nivelul de notorietate al politicienilor analizați.

Astfel:

99.4% dintre bucureșteni au auzit de Nicușor Dan;

98.6% de George Simion;

98.2% de Călin Georgescu;

95.6% de Ilie Bolojan;

90% de Daniel Băluță;

87.1% de Sorin Grindeanu;

80.5% de Anca Alexandrescu;

78.1% de Cătălin Drulă;

74.4% de Ciprian Ciucu;

69.5% de Dominic Fritz.

Metodologia sondajului

Datele au fost colectate în perioada 17–19 noiembrie 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice).

Eșantionul a cuprins 1.107 persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă este de ±2.95%, la un nivel de încredere de 95%.

