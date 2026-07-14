Nicușor Dan, de la Paris: „Nu desemnez un premier pentru un exercițiu gratuit – nu există o majoritate”. PSD pune condiții pentru PNRR

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Paris, după participarea la parada militară de Ziua Națională a Franței și la reuniunea Coaliției de Voință, că nu vede sensul alegerilor anticipate și că nu va desemna un nou candidat de premier atâta timp cât nu există o majoritate parlamentară care să îl susțină.

„De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă o majoritate. Și atunci n-are rost să facem un exercițiu gratuit”, a explicat Nicușor Dan, precizând că există „pași foarte timizi de conciliere” între partide, dar că blocajul persistă.

Nicușor Dan: „Sunt convins că o să se ajungă la un consens pe PNRR”

Șeful statului a identificat două paliere ale crizei: cel al formării guvernului – unde condiționările reciproce ale partidelor blochează orice formulă – și cel administrativ-legislativ, legat de adoptarea legilor necesare pentru PNRR, unde termenul este 31 august.

„Sunt convins că o să se ajungă la un consens pe PNRR”, a spus Nicușor Dan, el recunoscând însă că, pe legea salarizării unitare de exemplu, discuțiile sunt complicate, PSD anunțând deja că nu va vota legea în forma actuală.

Notă: Partidul Social Democrat a transmis marți, printr-un comunicat, că nu va mai susține necondiționat niciuna dintre acțiunile actualului Guvern și nu va adopta nicio lege trimisă de Executiv în ultimul moment. Social-democrații îi cer lui Ilie Bolojan să accepte amendamentele și observațiile PSD, în schimbul votării unor proiecte. PSD subliniază că va acționa precum un partid de opoziție. „Nu vom mai accepta niciun compromis politic care afectează electoratul PSD și societatea românească în ansamblul ei. ⁠Vom rămâne deschiși dialogului pentru instalarea cât mai rapidă a unui guvern funcțional, în interesul României. Dar nu vom mai susține necondiționat niciuna dintre acțiunile actualului guvern demis”, a transmis formațiunea.

”Anticipatele nu ar aduce nimic nou”, spune președintele

Despre alegerile anticipate, Nicușor Dan a afirmat că acestea nu ar aduce nimic nou.

„S-a discutat foarte puțin, pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce nimic nou. Toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără posibilitatea de a forma o majoritate”, a spus Nicușor Dan.

Referitor la varianta guvernelor minoritare prin rotativă, președintele a spus că are șanse „de principiu”, dar practic este blocată de teama partidelor de a guverna în anul electoral.

Prezentăm în cele ce urmează declarațiile integrale ale președintelui României, din cadrul conferinței de presă de la Paris:

Ziua Națională a Franței azi și Coaliția de Voință ieri. O să încep cu Coaliția de Voință, un format care a început în urmă cu un an și jumătate, iar ieri a fost un fel de ședință de bilanț.

Vă aduc aminte, scopul acestei coaliții a fost să dea concretețe garanțiilor de securitate pentru Ucraina imediat ce războiul se termină sau intră într-o perioadă de încetare a focului. În cadrul ședinței de ieri am văzut progresele pe care partea militară le-a făcut – adică în tot acest interval s-au împărțit sarcini și s-au definit operațiuni care să fie făcute imediat ce ajungem la pace, astfel încât războiul să nu reînceapă în Ucraina. Și, bineînțeles, România are partea sa.

După summitul NATO și după reuniunea G7, s-a transmis un mesaj de unitate al tuturor țărilor angrenate în Coaliția de Voință, de continuare a sprijinului pentru Ucraina, de continuare a presiunii pe Rusia – inclusiv țările europene care au fost prezente ieri au vorbit de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

De ce e important pentru România să participe la aceste formate? Pentru că securitatea e importantă și securitatea este dată de aceste formate multilaterale – NATO, Coaliția de Voință, Formatul Helsinki, B9 –, iar dacă vrem să fim apărați, protejați de partenerii noștri, nu trebuie să ne fofilăm, ci trebuie să fim și noi acolo unde lucrurile se întâmplă și să ne asumăm responsabilități, așa cum ne asumăm și în cadrul Coaliției de Voință.

Azi e Ziua Națională a Franței, cu o paradă militară impresionantă, la care au participat și trupe românești, cărora le mulțumesc, după cum au participat trupe din alte țări prietene. Același mesaj de unitate a țărilor care continuă să creadă într-o lume și în relații internaționale bazate pe reguli. Acesta este mesajul principal și ați văzut prezente trupe din multe țări, tocmai din cauza asta.

Pentru România este și mai important, pentru că avem cu Franța o legătură istorică – cel puțin de la Primul Război Mondial, cu generalul Berthelot, vă aduc aminte. Prima defilare a trupelor românești de Ziua Națională a Franței a fost în 1919. Relații diplomatice de acum 100 de ani și, foarte important azi, Franța – partenerul nostru strategic, prezență militară consistentă în România, națiune-cadru pentru România. Deci a fost important ca România să fie reprezentată la această sărbătoare, la parada militară de azi și la cina în onoarea invitaților care a avut loc aseară.

Sesiune de Q&A:

Întrebare: Domnule președinte, o să vă întreb despre situația din țară, pentru că ieri ați plecat de la acea întâlnire informală cu liderii fostei coaliții de guvernare. Toți încercăm să ne dăm seama ce se întâmplă, în condițiile în care ați avut, iată, a doua întâlnire cu liderii coaliției și e mai rău decât prima dată. PSD anunță că trece în opoziție. Explicați-ne, în afară de declarațiile politice, ce se întâmplă, care sunt condiționările, de ce nu sunt în stare să ajungă la un acord – dacă puteți să ne dați detalii din întâlnire.

Nicușor Dan: Sunt mai multe lucruri de spus aici. PSD este în opoziție atâta timp cât nu are miniștri, secretari de stat, prefecți în structura administrativă. Ei sunt în opoziție. Acum sunt două paliere. Este palierul formării guvernului – și aici avem aceste condiționări. Unii spun că nu vor să susțină un guvern în care să nu aibă miniștri. Alții spun că nu vor să susțină un guvern în care sunt miniștri de la alte partide. Asta este blocajul pe care îl cunoașteți, și diferitele formule – rotativă și toate celelalte – pe care le știți.

Pe de altă parte, avem palierul administrativ-legislativ, cu legile de care depinde PNRR. Până acum am avut o colaborare, chiar dacă nu toți au fost la guvernare. Acum sunt discuții mai tensionate pe asta. Dar pe PNRR avem un termen – 31 august – și sunt convins că o să se ajungă la un consens pe asta.

Întrebare: Dacă nu se înțeleg dumnealor, ce mai așteptați? De ce nu desemnați un nou candidat? Pentru că după întâlnirea de ieri pare că nu mai există nicio cale de comunicare între ei.

Nicușor Dan: Există dialog informal pe care eu îl am cu partidele. Există dialog pe care partidele, liderii de partide, îl au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. De ce nu desemnez un prim-ministru? Pentru că în momentul de față nu există un prim-ministru care să strângă o majoritate. Și atunci n-are rost să facem un exercițiu gratuit.

Întrebare: Mai există acea variantă de guvern tehnocrat? Mai luați în calcul un guvern tehnocrat sau un guvern mixt?

Nicușor Dan: În momentul în care, în urma discuțiilor, partidele îmi vor spune că „da, avem un guvern tehnocrat” pentru care – așa cum s-a întâmplat acum o lună – eu să am așteptarea că va trece, voi desemna. În momentul de față nu există o astfel de variantă.

Întrebare: Domnule președinte, pentru că ați menționat acel palier administrativ-legislativ, care teoretic funcționează mai bine decât cel politic… Chiar Administrația Prezidențială a mediat și a anunțat un acord politic pentru adoptarea legii salarizării unitare…

Nicușor Dan: Nu, nu, vă întrerup. Îmi aduc aminte exact cum am spus. S-a întâlnit domnul Burnete cu reprezentanții partidelor, a durat patru ore și a spus că o să fie greu. Tot ce am spus la momentul acela a fost că partidele sunt gata să stea la masă. Dar niciodată până acum nu am spus că au agreat pe cifre. Și cifrele abia acum două-trei zile au apărut.

Întrebare: Astăzi, în acest moment, PSD spune că nu va vota această lege în forma actuală. Considerați că în termenul anunțat, care ține de PNRR, mai e posibil un acord între partide pe legea salarizării?

Nicușor Dan: După cum știți, ministrul interimar al Muncii este domnul Pîslaru și, din informațiile mele, propunerea de lege a salarizării a ajuns la PSD ieri, luni. Era de așteptat ca partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim – dacă este nevoie de medierea noastră, desigur. Dar e clar că e o lege foarte complicată, în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale.

Întrebare: E rezonabil să fie adoptată în termen?

Nicușor Dan: Eu cred că mai sunt șanse, da.

Întrebare: În privința soluției de guvern – ați vorbit mai devreme de posibilitatea reluării discuțiilor pentru guvernul tehnocrat, dacă partidele doresc acest lucru. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, vorbea de posibilitatea unor guverne minoritare care să se succeadă – un fel de rotativă. Are și mai multe șanse această variantă?

Nicușor Dan: E o variantă care, de principiu, are șanse. Numai că, practic, noi avem o experiență care spune că cine este la putere în anul electoral pierde. Și atunci toată lumea vrea să înceapă, ca să nu fie partidul care termină guvernarea. Sau alianța care termină guvernarea. De aici vine blocajul.

Întrebare: Aveți un termen-limită, un deadline, până la care ar trebui totuși să se ajungă la o înțelegere, înainte să faceți o nouă nominalizare de premier, chiar dacă nu se conturează neapărat o majoritate? Adică cât mai putem întinde acest blocaj?

Nicușor Dan: Eu sper la rezonabilitate în continuare. Nu am stabilit un calendar. Sper ca discuțiile care urmează să degaje o soluție.

Întrebare: Partidul Social Democrat a trimis un comunicat de presă prin care a spus că nu va mai susține necondiționat niciuna dintre acțiunile actualului guvern și nu va adopta nicio lege trimisă de executiv în ultimul moment. Se face referire la PNRR, se face referire la SAFE. Așa cum ați spus ieri, se pare că a venit timpul unei monede de schimb. Ce vor cei de la PSD la schimb și ce înseamnă această susținere necondiționată? Ați discutat cu ei despre așa ceva?

Nicușor Dan: Da, într-adevăr. Cuvântul „necondiționat” este cuvântul important, pentru că el trimite la „condiționat” – adică la condiții. S-a pomenit ieri în discuție – de față – situația pe care domnul Grindeanu a invocat-o. „Noi până acum ne-am comportat ca și cum am fi încă o coaliție, dar uitați faptul că noi nu mai suntem de mult reprezentați în guvern.” Și s-a vorbit, la modul generic, că trebuie să existe o negociere în care Partidul Social-Democrat va pune condiții. Asta este informația pe care o am. Și acum urmează să vedem – mai întâi tehnic, pentru că, de exemplu, pe Codul Urbanismului mai sunt niște discuții tehnice de făcut. În momentul în care o să fie pachetul tehnic gata, o să vedem care sunt aceste condiții.

Întrebare: Ce credeți că ar putea să ceară la schimb PSD?

Nicușor Dan: Nu vreau eu să fac speculații.

Întrebare: Se vorbește tot mai mult de alegeri anticipate. Dumneavoastră, care ați vorbit cu partidele politice, aveți impresia că agreează toate această idee?

Nicușor Dan: S-a discutat foarte puțin de alegeri anticipate – vă spun –, și în discuțiile de ieri și în cele informale pe care le-am avut. S-a discutat foarte puțin, pentru că alegerile anticipate ar prelungi starea de incertitudine și n-ar aduce, de fapt, nimic nou. Toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără o posibilitate de a forma o majoritate, fără o discuție între exact aceleași partide care nu reușesc să aibă o discuție acum. Eu nu văd sensul alegerilor anticipate.

Întrebare: În ceea ce privește relațiile cu Uniunea Europeană și cu partenerii pe care i-ați întâlnit în ultimele zile, ați sesizat care este percepția lor în legătură cu această criză politică din România care se prelungește?

Nicușor Dan: Nu e o criză singulară în Europa. În ultimele două-trei luni am avut schimbări de guvern în statele baltice. Însă e importantă linia roșie pe care eu am trasat-o – și în discuțiile pe care le am cu ei este subînțeleasă această linie roșie – că păstrăm direcția pro-occidentală și că oamenii din guvern vor fi oameni în care poți să ai încredere că nu se vor opune politicilor pe care România le are de ani de zile, în interiorul Uniunii, în interiorul NATO.

Întrebare: În legătură cu funcționarea justiției în țara noastră, după ce ați întâlnit mai mulți judecători acum câteva luni – aveți deja un răspuns sau o proiecție pentru schimbările care se așteaptă sau care nu sunt necesare?

Nicușor Dan: Vă mărturisesc că trebuia să fie o preocupare pe care, din cauza crizei politice, am amânat-o. În schimb, sunt mulțumit, spre foarte mulțumit, de activitatea parchetelor. Aduc aminte că, în momentul în care am desemnat șefii celor trei parchete, am spus că am invitat societatea să aștepte șase luni ca să vedem rezultate.

Mie mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine. Dacă vorbim de DIICOT, am avut – suntem mulți părinți – am avut multe festivaluri la care au apărut anii trecuți incidente legate de consum de droguri; anul ăsta am fost bine. Dacă vorbim de Parchetul General, am avut, după mult timp, anchete serioase vizând magistrați, în cazul de la Constanța. Dacă vorbim de DNA, am avut persoane importante anchetate. Deci eu cred că pe parchete nu mai vedem un ascunziș, o activitate de alibi care se ascunde după numărul de dosare, ci vedem o concentrare pe dosare importante, pe teme care preocupă societatea. Și cred că e important.

Întrebare: Mai poate România să evite intrarea în categoria junk? Veți avea dumneavoastră întâlniri cu agențiile de rating?

Nicușor Dan: Evident (că poate evita retrogradarea). Prima delegație vine în 18 iulie și urmează să dea raportul la sfârșitul lunii iulie. În măsura în care – și aici, am vorbit de PNRR, am vorbit de condiții – aici toată lumea este de acord să se întâlnească, în măsura în care este necesar, cu delegațiile agențiilor de evaluare.

Întrebare: Deci vă întâlniți cu agențiile?

Nicușor Dan: Dacă solicită, cu mare plăcere, pentru că e important.

Întrebare: Ați primit asigurările de la Guvern că direcția în scăderea deficitului sau investițiile rămân și evităm intrarea în categoria junk?

Nicușor Dan: Sunt două chestiuni diferite. În ceea ce privește deficitul, avem un buget aprobat de Parlament în martie și nu există nicio intenție de a modifica acest buget. Bugetul se reflectă în deficit – chiar stăm mai bine decât prognozat, asta poate și din cauză că bugetul a fost adoptat în martie și nu în decembrie-ianuarie. Pentru moment, cifrele parțiale pe primele 5-6 luni sunt bune în ceea ce privește deficitul. Și m-ați mai întrebat de evaluare. Asta ține de agențiile de rating. Eu personal nu văd în momentul acesta un risc. Bineînțeles că, în momentul în care o agenție de rating vine și te evaluează, o componentă este componenta de stabilitate politică. Atâta timp cât există garanția că nu ne abatem de la țintele de deficit – pe care în mod explicit o dau partidele –, eu nu văd riscul acesta. Dar trebuie să convingem oamenii care vin.

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