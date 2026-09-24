Președintele Nicușor Dan, în Consiliul de Securitate al ONU: Prelungirea războiului din Ucraina crește riscul extinderii conflictului în regiune. România, direct expusă la Marea Neagră

Președintele României Nicușor Dan a avertizat miercuri, la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU dedicată războiului din Ucraina, că prelungirea războiului din Ucraina crește riscul ca acesta să ajungă să depășească teritoriul ucrainean și să afecteze direct securitatea statelor din regiune.

Șeful statului a cerut, în intervenția sa la dezbaterea inițiată de Franța, care deține luna aceasta președinția Consiliului de Securitate, încetarea imediată a agresiunii ruse și o pace „cuprinzătoare, justă și durabilă”, bazată pe dreptul internațional, pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei și pe garanții de securitate solide pentru Kiev.

Nicușor Dan a susținut că războiul a ajuns într-un „moment critic” și a legat necesitatea unei soluții diplomatice de riscul tot mai mare ca efectele conflictului să se extindă în regiune. În acest context, președintele a invocat incidentele cu drone produse pe teritoriul României și în zona economică exclusivă, amenințările asupra infrastructurii energetice din Marea Neagră și perturbarea navigației și a rutelor comerciale.

„Este timpul pentru pace în Ucraina. Cu cât conflictul se prelungește, cu atât crește riscul ca acesta să se extindă dincolo de granițele Ucrainei și să amenințe securitatea și stabilitatea întregii noastre regiuni. Solicităm insistent încetarea imediată a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Facem apel la Rusia să aleagă diplomația în detrimentul escaladării și să își schimbe direcția spre pace. Președintele Zelenski și Ucraina și-au exprimat în repetate rânduri disponibilitatea pentru negocieri semnificative, purtate cu bună-credință”, a declarat Nicușor Dan, citat de CaleaEuropeană.ro.

Dronele rusești și infrastructura din Marea Neagră: România, direct expusă efectelor războiului

O parte importantă a intervenției președintelui a fost consacrată efectelor directe ale războiului asupra României. Nicușor Dan a amintit incidentul în care o dronă rusească s-a prăbușit peste o clădire rezidențială din Galați și a atras atenția asupra creșterii frecvenței încălcărilor spațiului aerian. El a legat aceste incidente de un risc mai larg, care se extinde și în domeniul maritim, inclusiv în apropierea infrastructurii energetice strategice.

„În urmă cu câteva luni, o dronă rusească s-a prăbușit, în timpul nopții, peste o clădire de locuințe din orașul Galați, România, punând în mod iresponsabil în pericol viața unor cetățeni români nevinovați. Dronele rusești ne încalcă spațiul aerian național cu o frecvență tot mai mare și cu nesocotirea dreptului internațional. Aceste încălcări se extind acum și în domeniul maritim, până în zona noastră economică exclusivă: la 20 august, o dronă navală rusă s-a apropiat periculos de mult de instalațiile de gaze offshore Neptun Deep din Marea Neagră”, a spus președintele.

Nicușor Dan a prezentat securitatea Mării Negre drept o problemă cu implicații care depășesc statele riverane, în condițiile în care regiunea reprezintă o rută strategică între Europa, Asia, Orientul Mijlociu și Africa. Atacurile asupra porturilor ucrainene și asupra navigației comerciale afectează, în această logică, atât securitatea maritimă, cât și lanțurile globale de aprovizionare cu alimente.

„Evoluțiile din Marea Neagră, regiune vitală pentru securitatea și prosperitatea globală și punte strategică între Asia, Europa, Orientul Mijlociu și Africa, provoacă perturbări grave ale lanțurilor globale de aprovizionare cu alimente și duc la creșterea insecurității maritime. (…) Încălcările libertății de navigație au devenit recurente, inclusiv prin intensificarea atacurilor asupra porturilor Ucrainei și asupra navigației comerciale pe Dunăre și în Marea Neagră”, a afirmat șeful statului.

România își prezintă rolul în tranzitul cerealelor și securitatea maritimă

Președintele a pus în legătură expunerea geografică a României cu rolul pe care țara l-a preluat în menținerea rutelor comerciale și a exporturilor ucrainene. Bucureștiul a facilitat tranzitul cerealelor către piețele internaționale, inclusiv prin Dunăre și portul Constanța, și a colaborat cu Ucraina, Republica Moldova și Uniunea Europeană pentru dezvoltarea acestor coridoare.

În paralel, România urmărește consolidarea securității maritime prin viitorul hub al UE la Marea Neagră și prin cooperarea cu Bulgaria și Turcia pentru deminare și protejarea infrastructurii maritime critice.

„În calitate de vecin occidental al Ucrainei cu cea mai lungă frontieră comună, România a facilitat în mod constant accesul cerealelor ucrainene către consumatori din întreaga lume și a oferit adăpost ucrainenilor care s-au refugiat în țara noastră sau care ne-au tranzitat. Împreună cu Ucraina, Republica Moldova și Uniunea Europeană, continuăm să lucrăm pentru creșterea tranzitului cerealelor ucrainene pe Dunăre și prin portul românesc Constanța. Prin Culoarele de Solidaritate ale UE, contribuim la menținerea disponibilității și a accesibilității cerealelor și alimentelor pentru țările din Orientul Mijlociu și din Africa”, a declarat Nicușor Dan.

„Facem apel la restabilirea libertății de navigație în Marea Neagră, esențială pentru securitatea și prosperitatea globală. Am înregistrat progrese semnificative în instituirea hub-ului UE de securitate maritimă la Marea Neagră, în vederea consolidării cunoașterii situaționale și a coordonării. Împreună cu Bulgaria și Turcia, ne-am aprofundat parteneriatul regional, de la deminare până la protecția infrastructurii maritime esențiale”, a continuat președintele.

Nicușor Dan: O pace trebuie să includă garanții de securitate pentru Ucraina

În privința termenilor unei eventuale soluții negociate, președintele a insistat asupra respectării Cartei ONU și a frontierelor recunoscute internațional. El a arătat că România susține negocierile, dar că rezultatul acestora trebuie să includă garanții de securitate „solide și credibile” pentru Ucraina.

„Sprijinim o pace cuprinzătoare, justă și durabilă, în conformitate cu dreptul internațional și cu Carta Organizației Națiunilor Unite și cu respectarea deplină a principiilor suveranității, independenței și integrității teritoriale, în interiorul granițelor recunoscute internațional, cu garanții de securitate solide și credibile pentru Ucraina. Apreciem eforturile reînnoite ale Ucrainei, ale Statelor Unite și ale partenerilor europeni și ne așteptăm ca Federația Rusă să răspundă apelului pentru o încetare a focului imediată, deplină și necondiționată”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a invocat și articolul 51 din Carta ONU, privind dreptul la autoapărare, afirmând că sprijinul acordat Ucrainei privește nu doar apărarea teritoriului acesteia, ci și principiul potrivit căruia fiecare stat are dreptul să își decidă singur viitorul.

„Dreptul internațional este clar: Ucraina are dreptul legitim la autoapărare, în temeiul Articolului 51 din Carta Organizației Națiunilor Unite. Apărându-se, Ucraina susține un principiu fundamental pentru noi toți: dreptul fiecărui stat de a-și alege liber viitorul”, a afirmat președintele.

Mesaj pentru Trump și angajamentul României față de Ucraina

Președintele României a salutat separat implicarea administrației americane în tentativele de încheiere a războiului și i-a mulțumit public lui Donald Trump pentru eforturile diplomatice. El a asociat demersurile Washingtonului cu obiectivul unei încetări imediate și necondiționate a focului, reiterând în același timp că România va continua să susțină Ucraina.

„Angajamentul președintelui Trump de a pune capăt acestui război reflectă exact tipul de forță, conducere și claritate strategică necesare pentru a păstra pacea și stabilitatea în Europa. Poporul român apreciază profund hotărârea sa de a urmări crearea condițiilor care pot sprijini o pace justă și durabilă, iar astăzi doresc să îi mulțumesc public pentru aceste eforturi”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului și-a încheiat intervenția afirmând că România va sprijini demersurile diplomatice bazate pe Carta ONU și dreptul internațional și va continua sprijinul pentru Kiev.

„România își va face partea. Vom sprijini eforturile credibile, întemeiate pe Carta Organizației Națiunilor Unite și pe dreptul internațional, menite să asigure pacea, să consolideze stabilitatea și să restabilească arhitectura de securitate subminată de acest război. În calitate de vecin și prieten, România va continua să fie alături de Ucraina atât timp cât va fi necesar.”

Intervenția a avut loc miercuri, 23 septembrie, la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU pe tema Ucrainei, desfășurată la New York

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