Nicuşor Dan o felicită pe Giorgia Meloni după ce guvernul italian a devenit cel mai longeviv din istoria Republicii

Președintele Nicușor Dan a felicitat-o, vineri, pe premierul italian Giorgia Meloni, după ce guvernul condus de aceasta a devenit cel mai longeviv executiv din istoria Republicii Italiene, șeful statului subliniind că stabilitatea guvernamentală asigură continuitatea instituțională necesară pentru ca politicile publice să producă efecte.

„Felicitări, Giorgia Meloni, pentru faptul că Guvernul condus de dumneavoastră a devenit azi cel mai longeviv din istoria Italiei. Este o bornă care subliniază continuitatea instituțională care dă politicilor publice orizontul necesar pentru a avea efecte”, a transmis Nicușor Dan pe platforma X.

În mesajul său, președintele a evidențiat relațiile strânse dintre România și Italia, precum și rolul important al comunității românești din această țară.

„România și Italia sunt legate de un Parteneriat Strategic cu fundații puternice. Peste un milion de români trăiesc și lucrează în Italia, cea mai mare diasporă din acest stat, iar economiile noastre au legături strânse. Italia este al doilea cel mai mare partener comercial al României și sursa principală a companiilor cu capital străin de aici. Marcăm aceste legături prin Anul Cultural România-Italia”, a mai transmis șeful statului.

Nicușor Dan a menționat și proiectele comune ale celor două țări, inclusiv cooperarea în cadrul Uniunii Europene și al NATO.

„Aștept cu nerăbdare să continuăm să lucrăm împreună, să co-prezidăm Prietenii Coeziunii în cadrul negocierilor pentru Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, format în care Italia și România susțin cauza comună a unui buget ambițios al UE, cu resurse adecvate pentru Coeziune și Agricultură, și să fim alături pentru securitatea de pe Flancul estic al NATO și din Marea Neagră”, a adăugat președintele.

Premierul italian Giorgia Meloni a stabilit vineri, împreună cu cabinetul său, un record de longevitate: 1.413 zile de guvernare fără întrerupere, cea mai lungă perioadă pentru un guvern italian de la fondarea Republicii, în 1946, potrivit dpa.

Meloni a depășit recordul deținut de al doilea guvern al lui Silvio Berlusconi, de 1.412 zile

Meloni a depășit astfel recordul deținut de al doilea guvern al lui Silvio Berlusconi, care a rămas în funcție 1.412 zile, între 2001 și 2005.

În vârstă de 49 de ani și lideră a partidului Frații Italiei, Giorgia Meloni a depus jurământul la 22 octombrie 2022, devenind prima femeie care ocupă funcția de prim-ministru al Italiei.

Italia postbelică a fost caracterizată de o relativă instabilitate politică și de schimbări frecvente ale guvernelor. De la proclamarea Republicii, în urmă cu 80 de ani, țara a avut 68 de guverne, cu o durată medie de aproximativ 13 luni.

Coaliția condusă de Meloni, formată din trei partide conservatoare și de dreapta, se află la putere de aproape patru ani.

Recordul stabilit de actualul guvern se referă însă strict la durata neîntreruptă a unui singur cabinet. Dacă sunt luate în calcul toate guvernele conduse de aceeași persoană, Silvio Berlusconi rămâne pe primul loc, cu peste nouă ani cumulați în funcția de premier. În acest clasament, Giorgia Meloni ocupă locul al șaptelea.

Premierul italian a prezentat longevitatea guvernului său drept o realizare majoră. Pentru a marca momentul, partidul său organizează vineri seară un miting la Bari, în sudul Italiei, unde Giorgia Meloni urmează să susțină un discurs.

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