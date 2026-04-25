Nicușor Dan: Nu putem ignora realitatea unui război aflat la granițele noastre, care generează provocări și vulnerabilități ce trebuie tratate cu maximă seriozitate

Președintele României, Nicușor Dan, a condamnat ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei, în contextul incidentului provocat de o dronă de fabricaţie rusească în zona municipiului Galaţi, precizând că siguranţa cetăţenilor reprezintă prioritatea absolută.

Șeful statului a subliniat că instituţiile responsabile au acţionat corect şi coordonat, reuşind să reducă riscurile prin detonarea controlată a fragmentelor, potrivit mesajului publicat.

Preşedintele a precizat că situaţia nu poate fi analizată separat de contextul războiului aflat la graniţele României, care generează provocări şi vulnerabilităţi ce trebuie tratate cu maximă seriozitate.

„Condamn ferm comportamentul iresponsabil al Rusiei. Astfel de incidente, precum drona căzută azi noapte la Galați, demonstrează lipsa de respect față de normele de drept internațional, punând în pericol siguranța cetățenilor României, stat membru al NATO”, a precizat șeful statului.

Nicuşor Dan a subliniat că, deşi România nu ia parte la conflict, efectele acestuia se resimt direct asupra populaţiei, inclusiv în gospodării şi în viaţa de zi cu zi. Acesta a precizat că incidentul de la Galaţi reprezintă primul caz în care proprietăţi din România au fost efectiv avariate, un prag considerat de autorităţi drept unul de maximă importanţă.

Preşedintele a reafirmat că sprijinul acordat Ucrainei încă de la începutul războiului declanşat de Rusia este o decizie corectă, în concordanţă cu valorile şi interesele României, subliniind necesitatea menţinerii acestui mesaj la toate nivelurile statului, pentru a elimina eventualele îndoieli din societate, conform aceleiaşi surse.

„Incidentul de azi noapte subliniază însă necesitatea accelerării programelor de înzestrare și modernizare a Armatei, astfel încât să răspundem adecvat riscurilor actuale. Planul de achiziții din SAFE este esențial”, a mai transmis președintele.

În final, el a mulţumit instituţiilor implicate – Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii – pentru „intervenţia profesionistă, evacuarea în siguranţă a cetăţenilor şi gestionarea responsabilă a situaţiei.”

