Nicușor Dan, mesaj de solidaritate în urma atacului armat de la cina Asociației Corespondenților

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de solidaritate față de Statele Unite ale Americii în urma atacului armat produs în timpul cinei Asociației Corespondenților.

„România este ferm alături de Statele Unite astăzi. Atacul oribil de la dineul corespondenților de la Casa Albă reprezintă un atac nu doar asupra președintelui Trump și a echipei sale, ci asupra democrației însăși. Suntem ușurați că președintele, Prima Doamnă și toți cei prezenți sunt în siguranță. Acțiunea rapidă a forțelor de ordine reflectă puterea instituțiilor americane. Violența politică nu își are locul în societățile noastre. România, un aliat puternic în cadrul NATO și un prieten al poporului american, transmite întreaga sa solidaritate. 🇷🇴🇺🇸”, a scris președintele pe rețele sociale.

Romania stands firmly with the United States today. The horrendous attack at the White House Correspondents' Dinner is an assault not just on President Trump and his team, but on democracy itself. We are relieved that the President, First Lady and all present are safe. The swift… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 26, 2026

Președintele Donald Trump a fost evacuat sâmbătă de la cina organizată de Asociația Corespondenților de la Casa Albă, după ce un atac armat produs la locație a declanșat panică în rândul participanților și a determinat intervenția rapidă a forțelor de ordine. Incidentul a avut loc la hotelul Washington Hilton, care a fost ulterior securizat, relatează presa internațională.

Potrivit autorităților, focurile de armă au fost trase în apropierea intrării în sala de bal, în momentul în care evenimentul abia începuse. Participanții, inclusiv oficiali de rang înalt și jurnaliști, s-au adăpostit sub mese, în timp ce agenții Secret Service au intervenit pentru a-l evacua pe președinte și a securiza perimetrul.

Atacatorul a fost prins. Conform datelor preliminare furnizate de anchetatori, suspectul era înarmat cu o pușcă, un pistol și mai multe cuțite. Acesta ar fi fost cazat la hotelul unde avea loc evenimentul, iar camera sa a fost securizată de forțele de ordine.

Circumstanțele exacte în care a reușit să intre cu armele în incintă nu sunt încă pe deplin clarificate.La eveniment participau, alături de președinte, mai mulți membri ai administrației americane, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul Apărării Pete Hegseth, secretarul Energiei Chris Wright și secretarul sănătății Robert F. Kennedy Jr..

