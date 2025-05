Nicușor Dan merge duminică în Polonia pentru a-l susține pe candidatul liberal în cursa prezidențială

Președintele ales Nicușor Dan va călători duminică, în ultima zi dinaintea depunerii jurământului, în Polonia, pentru a-l sprijini pe liberalul Rafał Trzaskowski, primarul Varșoviei, în cursa prezidențială.

„Am fost invitat în ultima mea zi în care nu sunt președinte să merg, la invitația colegilor polonezi. O să merg la un eveniment electoral care să-l sprijine pe candidatul democrat, primarul Varșoviei, în alegerile prezidențiale”, a spus Nicușor Dan, întrebat dacă va merge duminică la Varșovia.

În urmă cu o săptămână, premierul Poloniei, Donald Tusk, și-a arătat la rândul său susținerea pentru Nicușor Dan.

Cursa prezidențială din Polonia dintre liberalul Rafał Trzaskowski, susținut de guvernul lui Donald Tusk, și conservatorul Karol Nawrocki, sprijinit de partidul populist de dreapta Lege și Justiție (PiS), este foarte strânsă, cei doi fiind umăr la umăr în sondaje.

La primul tur al alegerilor prezidențiale, Rafal Trzaskowski a obținut 6.147.797 voturi (31,36%), Karol Nawrocki – 5.790.804 voturi (29,54%), iar Slavomir Mentzen 2.902.448 (14,81%). Al doilea tur de scrutin are loc pe 1 iunie.

Premierul Donald Tusk are nevoie de o victorie a lui Rafał Trzaskowski la alegerile prezidențiale pentru a-și pune în aplicare planul de reforme. Tusk conduce o țară care este cel mai mare contribuitor la bugetul NATO, are cea mai mare armată din Europa, după Turcia, și are una dintre cele mai bune performanțe economice din lume. Dar strălucirea politicii sale externe a fost umbrită de performanțele slabe pe plan intern, unde agenda sa de reforme a fost blocată de președintele în exercițiu Andrzej Duda, aliat al PiS.

O victorie a lui Rafal Trzaskowski ar putea schimba acest scenariu, deoarece legislația guvernamentală nu ar mai fi supusă veto-ului prezidențial – lucru care s-a întâmplat din nou luna aceasta, când Duda a respins o inițiativă de reformă a plăților de securitate socială.

Nicușor Dan și-a dat vineri demisia din funcția de Primar General al Capitalei, care va intra în vigoare de luni 26 mai. Atunci, va prelua mandatul de președinte al României, după ceremonii la Parlament și Cotroceni.

***