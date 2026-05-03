Preşedinții României și Moldovei, Nicuşor Dan și Maia Sandu, au sosit la Erevan împreună pentru a participa la summitul CPE

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a sosit în Armenia pentru a participa la cea de-a 8-a ediţie a summitului Comunităţii Politice Europene (CPE) şi la primul summit UE-Armenia, împreună cu Maia Sandu, președintele Republicii Moldova.

Preşedintele Parlamentului armean, Alen Simonyan, l-a întâmpinat pe preşedintele Dan la Aeroportul Zvartnots, transmite Armenpress, transmite Agerpres.

La summitul Comunităţii Politice Europene au fost invitate 48 de ţări – statele membre ale UE şi alte aproximativ douăzeci. Canada participă pentru prima dată, fiind reprezentată de prim-ministrul Mark Carney.

CPE este un forum creat în 2022, la scurt timp după începutul războiului din Ucraina. Tema reuniunii din acest an este „Construirea viitorului: unitate şi stabilitate în Europa”.

Ziua următoare, cele 27 de state membre ale UE vor avea primul summit bilateral cu ţara gazdă.

Nicuşor Dan a călătorit în Armenia împreună cu preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după cum au postat cei doi pe paginile lor de Facebook.

Nicuşor Dan şi Maia Sandu vor participa la Grupul pentru Republica Moldova, care se va desfăşura în cadrul reuniunii Comunităţii Politice Europene. Înfiinţat în 2024, la iniţiativa comună a României şi Franţei, acest grup are ca obiectiv consolidarea sprijinului internaţional acordat Republicii Moldova.

Tot luni preşedintele Dan va organiza o discuţie informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securităţii energetice regionale, la care vor participa o serie de lideri regionali. Totodată, va co-prezida, alături de preşedintele Muntenegrului, Jakov Milatovic, o masă rotundă pe tema dezinformării şi ameninţărilor hibride.

