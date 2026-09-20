Nicușor Dan, la New York pentru Adunarea Generală a ONU. Agenda președintelui în SUA

Președintele Nicușor Dan se va afla, în perioada 21-23 septembrie, la New York, unde va participa la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Potrivit agendei publicate de Administrația Prezidențială, șeful statului are programate întâlniri cu foști diplomați americani, antreprenori români și reprezentanți ai mediului financiar, precum și participarea la mai multe evenimente în marja reuniunii ONU.

În prima zi a vizitei, luni, 21 septembrie, Nicușor Dan va avea o întâlnire cu reprezentanții Alianței foștilor ambasadori ai Statelor Unite ale Americii în România.

În aceeași zi, președintele se va întâlni cu antreprenori români din Statele Unite care activează în domeniul tehnologiei. Ulterior, agenda prevede o întrevedere cu reprezentanții JPMorgan Chase și cu investitori în obligațiuni românești.

Tot luni, Mirabela Grădinaru va participa la summitul „Fostering the Future Together Partnership Event”, organizat sub patronajul primei doamne a Statelor Unite, Melania Trump.

Marți, 22 septembrie, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, la New York. Evenimentul are loc în contextul împlinirii a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite.

Ulterior, președintele se va întâlni cu reprezentanții comunității românești din New York.

În aceeași zi, Nicușor Dan va participa la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York.

Mirabela Grădinaru va participa, separat, la dejunul oferit de Melania Trump pentru primele doamne și primii domni.

Miercuri, 23 septembrie, Nicușor Dan are programată o întâlnire cu Benjamin Black, directorul general al US International Development Finance Corporation. Întrevederea va avea loc la Misiunea Permanentă a României pe lângă ONU.

În aceeași zi, președintele României și Mirabela Grădinaru vor participa la recepția tradițională oferită de președintele Statelor Unite, Donald Trump, și de prima doamnă, Melania Trump, la Lotte New York Palace Hotel.

Deplasarea la New York are loc în contextul participării României la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU și include, pe lângă agenda oficială a președintelui, întâlniri cu reprezentanți ai comunității românești și ai mediului de afaceri din Statele Unite.

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